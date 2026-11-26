A propósito de Bogotá Fashion Weekend, fui invitado a un conversatorio sobre el mal gusto, un tema que despierta pasiones porque todos creemos tener buen gusto mientras atribuimos a otros el mal gusto. Pero ¿qué es el mal gusto? Umberto Eco dejó algunas claves para entender las ideas que sostienen esa categoría en el campo del arte, y que pueden extenderse a otros campos creativos. Decía que el mal gusto se entendía como una falta de medida o de equilibrio en una obra, pero proponía analizarlo a partir del concepto alemán de kitsch. Se me…

A propósito de Bogotá Fashion Weekend, fui invitado a un conversatorio sobre el mal gusto, un tema que despierta pasiones porque todos creemos tener buen gusto mientras atribuimos a otros el mal gusto. Pero ¿qué es el mal gusto? Umberto Eco dejó algunas claves para entender las ideas que sostienen esa categoría en el campo del arte, y que pueden extenderse a otros campos creativos. Decía que el mal gusto se entendía como una falta de medida o de equilibrio en una obra, pero proponía analizarlo a partir del concepto alemán de kitsch. Se me ocurre pensar que, si hay un campo creativo donde la sensibilidad kitsch se despliega con fuerza, ese es el de la moda, porque en él las ideas sobre el gusto están en constante movimiento.

Se tiende a asociar el kitsch con una estética particular, la del colorido, los excesos y la extravagancia. Pero sería simplificador dejarlo ahí: incluso la popularidad de una tendencia de aspecto austero como la estética old money reproduce estructuras de lo kitsch. ¿Por qué? Porque el kitsch es ese lugar donde la forma se impone al contenido y, como diría Hermann Broch, es ante todo una técnica del efecto. No hace falta llevar prendas de Loro Piana para producir ese efecto; basta con parecer que se llevan. Sin embargo, la atribución de “mal gusto” llega cuando se descubre que se trata solo de eso: de un efecto. En ese sentido, el kitsch es también una estética de lo falso, de lo espurio. Quizás por ello nos incomoda cuando los gestos refinados de alguien no se corresponden con su realidad o cuando sus maneras parecen impostadas. Tal vez asociamos el buen gusto con lo que percibimos como auténtico, no solo en los objetos, sino también en la forma en que las personas se presentan ante los demás, para decirlo con Erving Goffman.

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Sin embargo, no todo lo que se nos figura de “mal gusto” es negativo; también hay algo que atrae en ello. Abraham Moles decía que la evidente mediocridad de ciertos productos kitsch los hacía alcanzar lo auténticamente falso y, eventualmente, provocar la sonrisa del consumidor que se cree superior al juzgarlos. Por otro lado, lo kitsch nos hace sentir cómodos y seguros porque elimina toda referencia a realidades desagradables. Tiende a presentar cosas que podemos comprender fácilmente y con las que podemos identificarnos, sin nada complejo ni amenazante. La cultura de masas se mueve con soltura en ese terreno. De hecho, la industria de la moda suele inclinarse por los mensajes directos, las frases edulcoradas y las escenificaciones diseñadas para conmover. Si, como escribe Tomas Kulka, el éxito del kitsch depende también de “lo universal de la emoción que suscita”, las pasarelas que apelan a causas sociales o al amor pueden quedar envueltas en esa sensibilidad. En Colombia, el desfile de Alejandro Crocker Ficción de un traje. Género Artificial permite pensar esta relación. Su cierre, con un cantante lírico-pop montado en una camioneta, llegaba después de una serie de prendas cargadas de frases edulcoradas y motivacionales. La escena reúne varios recursos que pueden leerse desde la sensibilidad kitsch y ofrece un caso significativo para pensarla en la moda colombiana reciente.

En cuanto a su forma, ¿qué identifica a los objetos kitsch? El kitsch no responde a una fórmula física; sin embargo, Abraham Moles identificó algunos fundamentos de esta sensibilidad. Uno de ellos es el “principio de inadecuación”, que consiste en cierta distancia entre la forma del objeto y la función que debería cumplir. Es un recurso al que recurrieron tanto Moschino durante la dirección creativa de Jeremy Scott como Chanel bajo Karl Lagerfeld. Hemos visto bolsos que parecen manojos de apio, perfumes en envases con forma de limpiadores de cocina, billeteras que imitan cajas de papas fritas de McDonald’s e incluso tocados que parecen pilas de ositos de peluche. En Chanel, los bolsos con forma de caja de leche y las perlas que se asemejan a pelotas de golf también operan según este principio. Bajo el halo misterioso de la pasarela, esas casas transformaban lo ordinario y masivo en algo exclusivo que parecía extraordinario. Al mismo tiempo, jugaban con la idea de que lo kitsch es una estética del mal gusto legitimada por quienes supuestamente representan el buen gusto. Esto me lleva a recordar la definición de Norbert Elias, según la cual el kitsch no es otra cosa que “una expresión de esa tensión entre el desarrollado gusto de los especialistas y el dudoso e inculto gusto de la sociedad de masas”.

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¿Surrealismo en sentido histórico, acaso? Para nada: el kitsch es lo opuesto a la vanguardia. O, mejor dicho, puede haber surrealismo, pero convertido ya en receta: el llamado “mal gusto” suele aparecer cuando un gesto de ruptura se vuelve fórmula. Hoy difícilmente podría decirse que las colecciones de Elsa Schiaparelli de los años treinta eran de mal gusto; más bien formaban parte de la vanguardia y contribuyeron a consolidar la presencia del surrealismo en la moda cuando el movimiento ya había superado su etapa embrionaria. Entonces, ¿a quién le parecía de mal gusto un sombrero con forma de zapato o un bolso con forma de teléfono? Al establecimiento, a una moda habituada a repetir las fórmulas de elegancia vigentes en ese momento. Porque lo kitsch también puede ser lo trillado.

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Esto me lleva a la pregunta que abrió el conversatorio: ¿el mal gusto existe? Desde luego, respondí, aunque la respuesta pudo sorprender a algunos asistentes. La categoría existe y convive con su opuesto, el “buen gusto”; solo que es inestable, contextual, histórica y profundamente subjetiva. No es, por tanto, una categoría universal: se mueve en un círculo que el propio Eco explicó al mostrar que el gusto avanza como un péndulo con mala memoria. Toda vanguardia empieza por romper las reglas estéticas heredadas e inventar formas que desconciertan al público y que este puede rechazar o no entender. Esa incomprensión dura poco. La industria cultural toma de la ruptura la superficie, el gesto y el rasgo reconocible, y los simplifica hasta convertirlos en producto. Nace así el kitsch, de consumo fácil y apariencia sofisticada. Luego viene la repetición: el recurso se multiplica hasta desgastarse y se vuelve cliché. El público lo consume como una fórmula de buen gusto, aunque la audacia que le dio origen ya haya desaparecido. Entonces, los creadores de vanguardia huyen de lo que el mercado ya digirió y buscan nuevas rupturas, con lo que el ciclo recomienza. Lo que la novedad conquista, el mercado lo domestica; y lo que el mercado domestica, la novedad lo abandona. En ese ciclo se mueve aquello que, en distintos momentos de nuestras vidas, consideramos de buen o mal gusto. Pero que el mal gusto existe, existe.

*Investigador de la moda y el vestir, de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín.

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