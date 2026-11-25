La pereirana eligió un vestido del diseñador John Lecksell: un diseño bordado con cristales en tonalidades doradas, champaña, light peach y plata, que resaltó la silueta de López.

María Alejandra López Pérez avanzó hasta la ronda de las 12 semifinalistas de Miss Universo 2026 y desfiló en traje de gala la noche del 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico. Jennifer Barreto se convirtió en Miss Universo 2026 durante la edición número 75 del certamen.

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El vestido dorado de María Alejandra López para la final de Miss Universo: ¿quién lo diseñó?

“Piezas de pedrería de gran formato aportan majestuosidad a la corsetería, acompañada de un delicado detalle de mangas que envuelven la figura con sofisticación. Un imponente complemento escultórico, confeccionado en capas de organdí de sea metalizado en tono light peach, aporta volumen, movimiento y distinción a esta creación concebida para deslumbrar”, detalló el diseñador.

Lea: El vestido de María Alejandra López: miles de cristales y tres semanas de trabajo

Miss Universe Colombia dijo sobre la participación de López en el certamen que “hay luces que no solo iluminan un escenario, sino que hacen latir el corazón de todo un país”.

Durante la competencia, López se destacó por sus vestuarios. Además del vestido dorado, en la preliminar de Miss Universo 2026, realizada el domingo en Puerto Rico, María Alejandra López lució La luz interior, un vestido creado por el diseñador Alejandro de los Reyes.

El vestido de gala se destacó por la precisión de sus cortes y la arquitectura de su estructura, que definen una silueta elegante y poderosa. Sus hombros estructurados y líneas geométricas realzan la cintura, mientras que miles de cristales y canutillos bordados a mano recorren la figura, creando un juego de luces que transmite fuerza.

Sobre el vestido de gala, la pereirana compartió una publicación en sus redes sociales en la que explicó el significado de la pieza: “A veces, la transformación más hermosa no consiste en convertirnos en alguien nuevo, sino en atrevernos a revelar quiénes somos realmente”.

“Esa fuerza que habita dentro de cada mujer y que muchas veces permanece oculta detrás de los miedos y las expectativas. Quise representar a través de este diseño el momento en el que una mujer descubre su verdadero poder y permite que su esencia brille sin límites”, dijo el diseñador en entrevista con El Espectador sobre el significado del vestido.

En cuanto al traje típico, la pereirana lució un diseño inspirado en las esmeraldas colombianas, titulado “La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo”.

Se trata de un diseño de Randy Severiche, quien rinde homenaje a las esmeraldas colombianas. El diseño es un top asimétrico con hombreras, falda con cola, guantes con pedrería y corona en tonos verdes y dorados, formas cristalinas y una imponente capa.

“Inspirado en la majestuosidad de las esmeraldas colombianas, este traje nacional combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja nuestra riqueza natural, identidad y talento artesanal. Más que una esmeralda hecha mujer, es el símbolo de la esperanza, la unión y los sueños de todo un país que brilla con luz propia”, aseguró la candidata en sus redes sociales.

¿Quién es John Lecksell?

El diseñador nació en Santa Marta. Es conocido por crear vestidos de alta moda, trajes de gala y diseños nupciales confeccionados a mano desde su atelier en Bogotá. También ha vestido a otras reinas como María Fernanda Aristizábal, Camila Avella y a la creadora de contenido Pautips.

¿Cuánto vale un vestido del diseñador John Lecksell?

Un diseño de John Lecksell puede costar entre COP 6.500.000 y COP 10.000.000.

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