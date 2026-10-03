El Metro de Bogotá inspira “looks” creados con ropa recuperada

Cada pieza, cosida en tela reciclada, cuenta historias relacionadas con el futuro de la ciudad y cómo el Metro aportará a la construcción de una movilidad sostenible y a un sistema de transporte inclusivo.

El Metro de Bogotá y la ropa recuperada fueron el punto de partida para la creación de 40 “looks”, elaborados por diseñadores del SENA, firmantes del Acuerdo de Paz y personas privadas de la libertad. La colección se presentó en una pasarela el viernes 2 de octubre en el Teatro Minuto de Dios, en Bogotá.

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“Aquí la moda no es vanidad, es dignidad. Cuando, además de trabajar con un propósito ambiental, personas privadas de la libertad y que formaron parte de la paz diseñan juntas una chaqueta, están tejiendo reconciliación. Eso es MD Sostenible”, explican los organizadores.

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Cada prenda nace en el Banco de Ropas y Roperos Minuto de Dios, donde la ropa no donable se recupera y se resignifica, en lugar de terminar en un relleno sanitario. “Con aquellas prendas que no estaban aptas para ser donadas construimos estos lienzos. Además, utilizamos hasta los residuos de la fileteadora en este corsé para no dejar residuos”, contó una de las participantes del proyecto.

“Estas propuestas se deben realizar en diferentes zonas del país. Repliquen esto porque la moda está en todas partes. La inspiración es nuestra historia, lo que somos. Cuando Colombia reconoce su grupo étnico, que es una mezcla maravillosa, de ahí surgen ideas como estas”, dijo Belky Arizala, modelo y empresaria.

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El Banco de Ropas de la Corporación Organización El Minuto de Dios surgió hace 20 años y se dedica a la recepción, clasificación y distribución de ropa para atender a población vulnerable, fundaciones e instituciones. Diariamente, recibe entre cuatro y cinco toneladas de ropa, que se distribuyen en los catorce roperos que tiene en el país. Al año, entrega 125 toneladas de ropa.

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El banco también se ha encargado de acopiar, clasificar y distribuir las prendas donadas a las víctimas del terremoto ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto.

Si usted tiene ropa que ya no usa y que quiere donar, estas son las recomendaciones del banco:

¿Qué sí donar?

Si decide donar ropa, debe entregar prendas preferiblemente nuevas o en buen estado, secas y limpias.

Otra recomendación es que las prendas estén marcadas por género y talla para facilitar la clasificación. Por ejemplo: “mujer – clima cálido”.

Entre las prendas que se recomiendan están los jeans, pantalones y camisas gruesas para remover escombros.

Cobijas, mantas, frazadas, colchonetas y chaquetas.

Ropa interior nueva.

Ropa para niños y bebés.

Zapatos cerrados y en buen estado.

También es importante tener en cuenta la zona del país, el clima y la población a la que se le enviará la ropa.

¿Qué ropa no donar?

Prendas rotas, sucias o húmedas.

Ropa que necesite arreglos.

Ropa formal, elegante o de gala.

Ropa inadecuada para el clima.

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