Llegó la temporada del año en la que todas las marcas quieren promocionar sus productos y parte de la estrategia es unirse a una de las fechas comerciales más importantes para la industria de la moda: el Black Friday. Esta es una tradición que nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en la que el viernes siguiente a Acción de Gracias se daba inicio oficialmente a las compras navideñas y se inauguraba la temporada de descuentos de fin de año. Esta tradición se terminó convirtiendo en una estrategia comercial que poco a poco se fue…

Llegó la temporada del año en la que todas las marcas quieren promocionar sus productos y parte de la estrategia es unirse a una de las fechas comerciales más importantes para la industria de la moda: el Black Friday. Esta es una tradición que nació en Estados Unidos a mediados del siglo XX, en la que el viernes siguiente a Acción de Gracias se daba inicio oficialmente a las compras navideñas y se inauguraba la temporada de descuentos de fin de año. Esta tradición se terminó convirtiendo en una estrategia comercial que poco a poco se fue expandiendo por todo el mundo, hasta llegar a Colombia. Por eso, cada vez vemos más marcas nacionales haciendo descuentos que resulten llamativos e irresistibles para los consumidores.

Para las marcas, esta jornada representa una oportunidad para dinamizar sus ventas, atraer nuevos consumidores, competir en un mercado cada vez más exigente y dar salida a su inventario. En una industria que se caracteriza por su velocidad, por la constante renovación de colecciones y tendencias, las promociones se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para incentivar el consumo. El problema surge cuando la necesidad de vender más rápido termina comprometiendo la transparencia de las ofertas.

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Uno de los aspectos que merece mayor atención es la forma en que se comunican los descuentos. Pensemos en una situación cotidiana: una marca anuncia una prenda con un 50 % de descuento, pero el precio que utiliza como referencia fue incrementado poco antes de la campaña. A simple vista parece una gran oportunidad; sin embargo, el consumidor podría estar pagando un precio que no representa el ahorro que le están prometiendo.

En Colombia, este tipo de prácticas está legalmente regulado en el Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), en el que se establecen las reglas para proteger a los compradores frente a la información y la publicidad que reciben. En términos sencillos, las marcas deben ofrecer información clara, veraz, suficiente y verificable. Esto significa que los descuentos deben corresponder a condiciones comerciales reales y que la publicidad no puede generar expectativas equivocadas sobre los beneficios de una compra.

Además, hay una regla que las marcas no deberían perder de vista: lo que se promete en publicidad se debe cumplir. Si una tienda anuncia una promoción, debe respetar las condiciones que comunicó. No basta con utilizar grandes titulares que anuncien descuentos extraordinarios si, al momento de comprar, aparecen restricciones que el consumidor no conocía, productos que no participan o condiciones que hacen prácticamente imposible acceder a la oferta.

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La Superintendencia de Industria y Comercio ha venido prestando atención a estas prácticas, e incluso ha sancionado a diferentes marcas por infracciones relacionadas con la información suministrada en sus promociones, entre otros aspectos. Es importante tener en cuenta que, a pesar de las dinámicas comerciales de estas jornadas promocionales, no se suspenden las obligaciones de las marcas frente a sus consumidores, como lo son las garantías, las devoluciones, los tiempos de envío y el derecho de retracto (que aplica en las compras en línea). Hay que tener muy claros los términos y condiciones que resulten aplicables a las promociones; de esta forma, se mantiene informado al consumidor y hay mayor transparencia en las transacciones.

Tampoco se eximen de estas obligaciones con el consumidor cuando las ventas las realizan a través de redes sociales. Las marcas deben ser cuidadosas con la información que presentan: el precio, las características del producto, su disponibilidad y las condiciones de la promoción deben estar al alcance del consumidor.

Adicionalmente, hay que tener mucho cuidado con las imágenes que se usan como referencia, ya que en muchas ocasiones, para que la publicidad y la promoción resulten más llamativas, se altera la realidad, se sobreedita la imagen y, ahora, con el uso de la inteligencia artificial en la publicidad, se usan imágenes de referencia que no corresponden con la realidad o, incluso, imágenes que no fueron debidamente autorizadas por su autor para ser usadas con fines comerciales.

Para las marcas de moda, el Black Friday debería ser mucho más que una carrera por vender. También es una oportunidad para demostrar que pueden competir a través de estrategias transparentes, promociones bien comunicadas y experiencias de compra que respeten a sus clientes. La confianza es un activo que toma tiempo construir y que puede perderse muy rápido cuando una promesa comercial no se cumple.

Al final, los descuentos duran unos días, pero la relación entre una marca y sus consumidores puede durar años. Y en una industria donde la identidad, la reputación y la credibilidad tienen tanto valor como los productos que se venden, quizás la mejor estrategia comercial no sea ofrecer el descuento más grande, sino cumplir exactamente lo que se promete.

Pero esta conversación no puede recaer exclusivamente sobre las marcas. Los consumidores también tenemos un papel importante. Antes de dejarnos llevar por un conteo regresivo o por un anuncio que promete el descuento del año, vale la pena comparar precios, revisar las condiciones de la oferta y preguntarnos si realmente necesitamos aquello que estamos a punto de comprar. En moda, especialmente, no siempre una prenda más barata representa una mejor compra. A veces terminamos comprando prendas que no necesitábamos, que no vamos a utilizar o que elegimos únicamente porque parecían una oportunidad irrepetible.

Quizás ese sea uno de los grandes retos de esta temporada: aprender a diferenciar entre comprar porque encontramos un buen precio y comprar porque sentimos que no podemos dejar pasar una oferta. El deseo es una herramienta comercial poderosa, pero no debería convertirse en una forma de presionar decisiones poco informadas.

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Porque sí, comprar a buen precio siempre será atractivo. Pero comprar con confianza debería ser la verdadera tendencia de esta temporada.

*Abogada y experta en derecho de la moda.

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