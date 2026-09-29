El traje de Primera Comunión de Giorgio Armani inspiró un “look” de la nueva colección

Silvana Armani le contó a Vogue Italia que se inspiró en una foto de 1942 que encontró en la que se ve a Giorgio de…

El diseño que recrea el "look" lo usó una de las musas de la firma, la modelo Agnese Zogla en la pasarela Evolution, desarrollada bajo la dirección de Silvana Armani.

Silvana Armani, sobrina del diseñador italiano Giorgio Armani, quien falleció hace un año, le rindió homenaje con un "look" inspirado en el traje que usó el modisto para su Primera Comunión en 1942.

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Silvana Armani le contó a Vogue Italia que se inspiró en una foto de 1942 que encontró en la que se ve a Giorgio de niño perfectamente vestido con un traje, corbata, prendedor en forma de flor y guantes. La modelo lució un traje sastre oscuro con flor blanca en el pecho y guantes del mismo tono.

Vale la pena mencionar que Giorgio Armani, el rey de la moda italiana, murió el 4 de septiembre de 2025 en su casa en Milán. El diseñador y empresario forjó una fortuna de más de US$9.000 millones. Su estilo elegante y sobrio marcó la estética de finales del siglo XX.

En 1975 fundó su firma Giorgio Armani SpA junto a su amigo y socio Sergio Galeotti, quien murió una década después. “En una época marcada por la obsesión con el éxito financiero y la rigidez de los códigos de vestimenta, Giorgio Armani revolucionó la moda con una visión sobria y sensual”, cuenta William Cruz Bermeo, profesor de Historia de la Moda y el Vestir de la Universidad Pontificia Bolivariana.

La nueva colección de Armani propuso vestidos y conjuntos en blanco y negro, con escotes profundos, lentejuelas y cristales, así como prendas con los hombros marcados, característicos de los años 80. También fue la primera vez que se utilizó algodón en los tejidos característicos de la firma en una pasarela.

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Según Armani, "A Giorgio no le gustó, dijo que no era suficiente, pero a mí me encanta, y creo que la combinación de algodón con tejidos de noche transmite mi libertad de códigos".

El desfile se realizó en el "Teatro", escenario que acogió la capilla ardiente de Giorgio Armani en septiembre de 2025, algunas de las modelos mostraron prendas con estampados gráficos de mariposa, un símbolo de transformación. "Más que un código inmutable, el estilo sigue siendo una forma de ser. Puede evolucionar y cambiar sin perder jamás su esencia", dice el manifiesto de la colección.

La diseñadora, que trabajó durante cuarenta años junto a su tío, recibió una larga ovación al finalizar el desfile.

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