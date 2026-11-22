Se trata de un diseño de Randy Severiche, en el que rinde homenaje a las esmeraldas colombianas. El diseño es un top asimétrico con hombreras, falda con cola, guantes con pedrería y corona en tonos verdes y dorados, fomar cristalinas y una imponente capa.

María Alejandra López Pérez, representante de Colombia en Miss Universo 2026, desfiló en San Juan, Puerto Rico, con un traje típico inspirado en las esmeraldas colombianas titulado "La reina de las esmeraldas: Colombia, corazón verde del mundo".

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"Inspirado en la majestuosidad de las esmeraldas colombianas, este traje nacional combina formas cristalinas, destellos dorados y una imponente capa que refleja nuestra riqueza natural, identidad y talento artesanal. Más que una esmeralda hecha mujer, es el símbolo de la esperanza, la unión y los sueños de todo un país que brilla con luz propia", aseguró la candidata en sus redes sociales.

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María Alejandra López Pérez, representante de Risaralda, fue elegida como Miss Universe Colombia 2026 y será la encargada de representar al país en la edición 75 de Miss Universe, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

"Hoy no solo celebro una corona, celebro cada paso que me trajo hasta aquí, cada dificultad que me hizo más fuerte y cada persona que creyó en mí incluso en los momentos en los que más lo necesitaba. Recibo esta corona con el corazón lleno de gratitud, con la responsabilidad de representar a Colombia con mis valores, mi esencia y todo lo que soy. Hoy comienza una nueva etapa y quiero recorrerla de la mano de ustedes, llevando nuestra bandera con orgullo y demostrando que detrás de una reina hay una historia, un propósito y un país entero que la inspira", dijo María Alejandra López a través de sus redes sociales.

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López Pérez tiene 32 años. Nació en Pereira, Risaralda, es ingeniera industrial y ha participado en certámenes nacionales e internacionales, como Miss Mundo Colombia, Miss Grand International, entre otros.

¿Quién es Randy Severiche?

Randy Severiche es un diseñador de modas y empresario colombiano de Soledad, Atlántico. Se ha destacado por sus diseños de alta fantasía, trajes típicos, vestidos para reinas de belleza y disfraces del Carnaval de Barranquilla. Su pasión por la moda viene de su abuela, quien es modista.

En Randy’s Beauty House asesora y viste, especialmente, a reinas. Sus diseños suelen inspirarse en la biodiversidad y cultura colombiana, como el río Magdalena, Macondo, las mariposas, las orquídeas y, en este caso, la esmeraldas.

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