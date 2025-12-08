¿Es mejor tinturarse con el cabello limpio o sucio? Esto dicen los expertos

Rubio cenizo. / Trendo.mx Foto: Trendo.mx

En el universo de la belleza hay tantas tendencias y estilos, como mitos. Es usual escuchar recomendaciones sobre las fechas adecuadas para cortar el cabello según las faces de la luna, evitar el exceso de tinte para que no cause alopecia, utilizar romero o aguacate y, una de las más conocidas, tener el cabello sucio al momento de tinturarlo.

Pero, qué tan cierto es ese último mito. Consultamos a dos expertos en belleza y cuidado capilar para conocer sus posturas.

Jorga Zárate, colorista de John Navas Studio, recuerda que, cuando la industria de los tintes estaba comenzando a surgir, los productos que sacaban al mercado eran muy pesados para el cuero cabelludo, pues se trataba de un sector en desarrollo.

Por eso, en esas épocas, “más o menos desde los años veinte, los estilistas recomendaban que las clientas llevaran el pelo sucio, para que esa capa lipídica, es decir, la barrera compuesta por grasas que recubren la cutícula para protegerla, no se viera tan afectada".

Así las cosas, el cabello sucio permitía que el cuero cabelludo no sufriera irritaciones o alergías.

Por su parte, la estilista Viviana León, de Authentic Beauty Company, dice que se aconseja que el cabello no tenga más de dos días sin lavar cuando va a tener un cambio de color.

“La grasa natural sí es necesaria para generar una protección del cuero cabelludo para que la tintura no pique mucho, pero ese depende de la piel de cada persona”, dice León.

Sin embargo, la industra ha evolucionado al punto en que, “si alguien viene (a la peluquería) con el cabello muy sucio, puede que la tintura no haga el efecto que se espera”, cuenta Zárate.

Si el cabello está sucio de más de ocho días, la grasa no permite que la tintura haga su trabajo. “La grasa genera una capa que no permite, por ejemplo, que una tintura cubra las canas”.

La recomendació es tinturarlo con el cabello limpio y de acuerdo a la necesidad de cada persona, el experto según sus requerimientos, decide si se usa un tinte con amoniaco o sin amoniaco.

