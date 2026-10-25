Ideas de disfraces para Halloween con ropa del armario para 2026

Para las celebraciones de este Halloween, puede partir de una camisa blanca, una chaqueta de cuero, un vestido negro o incluso un jean que lleva meses sin usar. De acuerdo con GoTrendier, la idea comienza con una prenda cotidiana con la que se puedan armar varios disfraces. El toque lo dan los accesorios y…

Su armario puede tener las piezas para recrear el disfraz perfecto para Halloween. Elegir prendas del clóset gana cada vez más fuerza, pues es una práctica que no solo permite ahorrar dinero, sino que también se alinea con la moda circular.

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Para las celebraciones de este Halloween, puede partir de una camisa blanca, una chaqueta de cuero, un vestido negro o incluso un jean que lleva meses sin usar. De acuerdo con GoTrendier, la idea comienza con una prenda cotidiana con la que se puedan armar varios disfraces. El toque lo dan los accesorios y el styling.

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También se debe tener en cuenta si el disfraz se armará con amigos, en solitario o si se convertirá en una actividad para toda la familia.

“Halloween es una buena oportunidad para demostrar que la moda no tiene por qué tener una sola historia. Una misma prenda puede convertirse en personajes completamente diferentes y, además, puede ser parte de un disfraz individual, de pareja, de amigos o de familia. En GoTrendier creemos que darle nuevas interpretaciones a lo que ya existe también es una forma de consumir moda de manera más consciente”, dijo Ana Jiménez Sánchez, de GoTrendier Colombia.

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Estas son algunas ideas de GoTrendier para que arme su disfraz con la ropa que tiene colgada en su armario:

Si va con amigas: abra el clóset y arme su propia película

Una camisa blanca, una falda y unos zapatos pueden ser el punto de partida para recrear a las chicas de Mean Girls. Si en el clóset aparecen, además, una chaqueta o un blazer, el grupo puede transformarse en los personajes de Clueless.

¿Falta el detalle que hace reconocible el disfraz? Ahí entra el complemento: gafas, diademas, bolsos, corbatas o cualquier accesorio que ayude a construir el personaje.

Si va en pareja: dos personajes, un mismo clóset

Los disfraces de pareja suelen ser de los más buscados y no tienen que implicar comprar dos looks desde cero.

Una camisa blanca, un pantalón negro y un vestido negro pueden convertirse en Gómez y Morticia Addams. Un jean, una camiseta básica y una chaqueta de cuero pueden llevarlos al universo de Grease, como Danny y Sandy. Y si quieren algo más pop, las prendas básicas en tonos rosados, blancos o denim pueden servir como punto de partida para interpretar a Barbie y Ken.

Si va toda la familia: el clóset se convierte en un casting

Aquí la regla cambia: no hay que encontrar un disfraz para cada persona, sino un universo que todos puedan interpretar.

Una familia puede convertirse en Los Increíbles usando prendas rojas, negras y algunos accesorios; en Los Picapiedra, con prendas en tonos tierra y elementos sencillos; o en un grupo de Harry Potter, con camisas, suéteres, corbatas y capas que pueden armarse con piezas que ya estén en casa.

Lo importante no es tener el disfraz exacto, sino encontrar las características que hacen reconocible a cada personaje. Y si hace falta una pieza para completar el look, puede conseguirla con alguien cercano. La idea también es que las prendas sigan teniendo vida después de la noche de Halloween.

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