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La colombiana que creó un “multiverso” de zapatos Tabi

Rocío Mejía se describe como una artista con un don de Dios para diseñar calzado. Hace tres años conoció los Tabi y, desde entonces, fabrica en el sur de Bogotá su propia versión de estos polémicos zapatos, conocidos en redes sociales como “zapatos de pezuña”.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
Rocío Mejía es una de las colombianas que lanzó su versión de los Tabi. / Laura Salomón - Viviana Velásquez
Rocío Mejía es una de las colombianas que lanzó su versión de los Tabi. / Laura Salomón – Viviana Velásquez

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Los zapatos Tabi de Maison Margiela cuestan unos tres millones de pesos colombianos. Invertir ese monto en un calzado es un lujo que, en un país como el nuestro, pocas personas se pueden dar. Rocío Mejía fabrica zapatos desde hace más de dos décadas y conoció este curioso y polémico calzado gracias a una clienta que le solicitó una réplica.

“Nos costó un par de años lograrlo porque la horma no es fácil de conseguir, ni la persona idónea para elaborarlos, ni que quedaran cómodos. En el proceso nos dimos cuenta de que había muchísimos diseños y…

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

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