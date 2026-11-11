La historia del Pez Alado que un orfebre boyacense le entregó al papa León XIV

El pasado 6 de noviembre, durante el vuelo hacia Montevideo, el Pontífice recibió el Pez Alado, una pieza creada por el maestro orfebre Omar Hurtado, fundador de Huma, casa colombiana dedicada a preservar y proyectar el simbolismo de las culturas…

El papa León XIV se encuentra en una gira de 12 días por Latinoamérica. Este miércoles, el Pontífice cierra la etapa argentina de su recorrido con una visita a una cárcel y una misa al aire libre, tras su paso por Uruguay y antes de viajar a Perú, donde vivió 20 años como misionero y obispo.

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El pasado 6 de noviembre, durante el vuelo hacia Montevideo, el Pontífice recibió el Pez Alado, una pieza creada por el maestro orfebre Omar Hurtado, fundador de Huma, casa colombiana dedicada a preservar y proyectar el simbolismo de las culturas precolombinas.

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La pieza está inspirada en una figura que conserva el Museo del Oro de Bogotá: un pez con alas y rostro de jaguar. “Inspirado en la iconografía precolombina, el Pez Alado reúne los cuatro elementos fundamentales de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. Su cuerpo representa la tierra; sus aletas, el agua; sus alas, el aire, y su rostro de jaguar evoca la fuerza y la energía del fuego. Una composición simbólica que expresa la relación de los pueblos originarios con la naturaleza, el universo y las fuerzas que dan origen a la vida”, detalló la marca.

Hurtado, maestro orfebre y fundador de Huma, aseguró que “el oro es memoria. Colombia, desde sus raíces ancestrales, ha sabido convertir su cultura en un legado para la humanidad. En cada una de nuestras piezas vive la esencia de aquellos pueblos que alguna vez fueron llamados los Hijos del Sol. El oro es mucho más que un metal: es identidad, es conocimiento y es la historia de una nación que sigue latiendo”.

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El orfebre se inspiró en varios momentos para crear la joya. Antes de ser elegido Pontífice, cuando se desempeñaba como Superior General de la Orden de San Agustín, el papa León XIV visitó Colombia en más de diez ocasiones. Durante uno de esos viajes recorrió el Museo del Oro de Bogotá, “donde encontró una representación ancestral de un pez alado con rostro de jaguar que despertó especialmente su interés”, contó Huma.

A partir de esta historia, Hurtado y su equipo desarrollaron una pieza inspirada en aquella figura, “recuperando su simbolismo y su esencia a través del conocimiento adquirido durante décadas de estudio y trabajo directo con piezas originales del patrimonio orfebre colombiano”.

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El Pez Alado tiene, además, un significado especial en la trayectoria de Omar Hurtado, pues fue la primera pieza que elaboró para el Museo del Oro. “Para los pueblos precolombinos, el oro era una forma de hablar con lo sagrado. Hoy ese lenguaje acompaña al Santo Padre en su gira por Latinoamérica”, aseguró la marca.

Omar Hurtado, maestro orfebre y fundador de Huma, nació en Monguí, Boyacá, y es reconocido por su trayectoria de más de tres décadas en el estudio y la recuperación de las técnicas ancestrales de orfebrería.

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