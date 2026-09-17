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Las nuevas rutas de la moda colombiana

En septiembre, considerado el Mes de la Moda, la industria colombiana también tiene presencia en escenarios internacionales a través de circuitos colectivos, “showrooms”, tiendas temporales y permanentes, participaciones en ferias y programas para llegar a nuevos mercados.

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William Cruz Bermeo* / @williamcruzbermeo
16 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Catorce marcas bogotanas de prendas de vestir y tres de calzado y marroquinería estarán en Nueva York, París y Dubái entre septiembre y octubre. / Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá
Catorce marcas bogotanas de prendas de vestir y tres de calzado y marroquinería estarán en Nueva York, París y Dubái entre septiembre y octubre. / Cortesía Cámara de Comercio de Bogotá

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En la década de 1970, Artesanías de Colombia ya promovía colaboraciones entre diseñadores y artesanos con miras al exterior. En 1977, su programa de moda incluía presentaciones y contactos comerciales con apoyo de Proexpo. La apuesta tuvo otro momento con Identidad Colombia, que en 2004 llevó a la Semana de la Moda de Milán a diseñadores en asocio con artesanos de distintas regiones del país. Había expectativas de venta y de proyección internacional. El desafío era convertir esas presentaciones en una presencia sostenida.

Aun con esos apoyos,…

Por William Cruz Bermeo* / @williamcruzbermeo

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