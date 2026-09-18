Así luce hoy el “vestido de la venganza” de Lady Di que será subastado

El vestido que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York el próximo 9 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
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El "vestido de la venganza" de la princesa Diana, como se le conoce, fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian y tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares. / Carlos Jasso / AFP
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En 1994, cuando asistió a Vanity Fair, la princesa Diana complementó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos y una gargantilla de perlas y un zafiro en el centro. / Carlos Jasso / AFP
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Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
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