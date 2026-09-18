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Así luce hoy el “vestido de la venganza” de Lady Di que será subastado

El vestido negro escotado, diseñado por Christina Stambolian, tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares, indicó Sotheby’s.

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Redacción Moda
18 de septiembre de 2026 – 05:00 p. m.
El "vestido de la venganza" que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York el próximo 9 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
El vestido que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York el próximo 9 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
El "vestido de la venganza" de la princesa Diana fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian. / Carlos Jasso / AFP
El "vestido de la venganza" de la princesa Diana, como se le conoce, fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian y tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
La princesa Diana complementó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos y una gargantilla de perlas y un zafiro en el centro. / Carlos Jasso / AFP
En 1994, cuando asistió a Vanity Fair, la princesa Diana complementó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos y una gargantilla de perlas y un zafiro en el centro. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
El "vestido de la venganza" que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York el próximo 9 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
El vestido que usó la princesa Diana tras la confesión pública del príncipe Carlos sobre su infidelidad será subastado en Sotheby’s, en Nueva York el próximo 9 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
El "vestido de la venganza" de la princesa Diana fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian. / Carlos Jasso / AFP
El "vestido de la venganza" de la princesa Diana, como se le conoce, fue un diseño firmado por la modista griega Christina Stambolian y tiene un valor estimado de entre 150.000 y 300.000 dólares. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
La princesa Diana complementó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos y una gargantilla de perlas y un zafiro en el centro. / Carlos Jasso / AFP
En 1994, cuando asistió a Vanity Fair, la princesa Diana complementó el vestido con unas medias negras y transparentes, uno stilettos y una gargantilla de perlas y un zafiro en el centro. / Carlos Jasso / AFP
Foto: AFP - CARLOS JASSO
Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
Antes de la venta, el vestido se exhibirá en Londres del 18 al 24 de septiembre; en Hong Kong, del 1 al 15 de octubre; en Ginebra, del 6 al 11 de noviembre, y en Nueva York a partir del 2 de diciembre. / Carlos Jasso / AFP
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