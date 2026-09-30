Las publicaciones virales muestran caídas y lesiones atribuidas al pantalón, aunque no existe una confirmación oficial de Zara de que el diseño tenga un defecto. Los…

Una mujer sale caminando, se enreda con su pantalón y cae al piso. Esa es una de las escenas de uno de los videos que circula en redes sociales sobre una serie de denuncias en las que varias mujeres aseguran que una referencia en particular de un pantalón de la empresa española Zara les ha causado daños.

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Los pantalones de Zara que ponen sobre la mesa los riesgos de seguir una tendencia

Las publicaciones virales muestran caídas y lesiones atribuidas al pantalón, aunque no existe una confirmación oficial de Zara de que el diseño tenga un defecto. Los pantalones evidencian cómo una tendencia puede hacer que las personas prefieran el "look" por encima de la funcionalidad o seguridad de las prendas que eligen.

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Jolie Benítez, diseñadora de moda y creadora de la marca Joplus, y Catalina Moncada, consultora y estilista de moda, explican lo que se debe revisar antes de comprar o usar una prenda que está en tendencia, como el largo, la movilidad, el tipo de calzado, la ocasión de uso, entre otros factores.

"Cuando se utilizan ese tipo de prendas se debe saber cómo usarlas, no solamente se trata de estilearlas, sino de manipularlas. Esos pantalones tienen la bota tan ancha que es el equivalente a una falda larga. La marca no tiene la culpa, se debe a cómo las mujeres están utilizándolos", explica Benítez.

Una de las recomendaciones de la diseñadora, por ejemplo, es que, si uno no es "cuidadoso al caminar, al andar, al moverse, es mejor no usar este tipo de prendas. La moda también es incómoda y tiene sus riesgos", dice.

Pese a que los pantalones de los videos se ven cómodos, porque tienen un caucho y son amplios, "eso no significa que sean del todo versátiles y prácticos. Suelen ser para una ocasión especial, para algo más formal. Si se lo va a poner con tenis, lo usaría más corto de lo común. Estos tienen la bota tan ancha que puede ser visualmente muy interesante que tape el zapato. Sin embargo, ¿hasta qué punto, cuando uno da el paso, el zapato se agarra con la bota y uno se cae?", menciona Benítez.

La diseñadora recomienda lucirlos más cortos. "Sucede lo mismo con los vestidos. Yo, por lo menos, los vestidos largos los hago hasta el tobillo para que, cuando el pie se levante para dar el paso, no se agarre con el ruedo", explica.

El papel de fast fashion

Moncada pone sobre la mesa otro problema de la sobreproducción en la industria de la moda. Las marcas de moda rápida están muy enfocadas en ofrecer novedades cada semana. Eso acelera la manera en la que se producen y crean las prendas y, en este punto, se descuida el peligro físico que estas le pueden causar a las personas.

"En el caso de los pantalones de Zara, puede ser una prenda a la que no se le hicieron pruebas, fitting, una medición; algo que sí pasa dentro de las marcas de diseñador o las que tienen una construcción de colecciones mucho más concienzuda, menos enfocadas a la venta masiva", dice.

Además de los peligros de caídas o lesiones, que se deben a problemas en la forma de corte o construcción del pantalón, se pueden presentar afectaciones a la salud por prendas con residuos químicos del proceso de tinturado, por ejemplo.

"Pienso que el gran problema de esto es la velocidad que está teniendo la industria de la moda y, sobre todo, estas marcas de fast fashion que no les da tiempo ni siquiera de hacer una prueba en seguridad, en fitting o en medición de las prendas mismas", agrega Moncada.

Así las cosas, aunque la prenda esté en tendencia, no necesariamente hay que sumarse a ella y, antes de comprarla, se debe revisar cómo le queda, en dónde la va a lucir y cuáles pueden ser sus posibles riesgos. La marca, por su parte, no se ha pronunciado al respecto.

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