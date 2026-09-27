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¿Por qué los colombianos compran en plataformas como Temu y Shein?

Expertos explican cuáles son los factores que están motivando la adquisión de productos en plataformas asiáticas por parte de los colombianos. La economía y la satisfacción que produce el acto de comprar son fundamentales en la decisión.

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Lucety Carreño Rojas
Lucety Carreño Rojas
27 de septiembre de 2026 – 11:00 a. m.
El consumidor accede fácil a muchos productos de moda y satisface rápidamente una necesidad de estar en tendencia, lo que asume como una manera de bienestar. / Viviana Velásquez
El consumidor accede fácil a muchos productos de moda y satisface rápidamente una necesidad de estar en tendencia, lo que asume como una manera de bienestar.
/ Viviana Velásquez

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Laura Castro abre su aplicación de Instagram y desliza su dedo hacia arriba y hacia abajo, sin parar, pero una imagen hace que se detenga, agranda y detalla la chaqueta. Sale de la app y entra a la de la plataforma Temu, escribe palabras claves y le aparecen un sinfín de opciones. Desliza y encuentra una muy similar, la mete al carrito de compras junto a otros productos que le ofrecen con ofertas. Decide adquirirlos y le detallan en cuánto tiempo llegarán. Se siente satisfecha. Seguramente usted ha vivido una escena similar.

William Cruz…

Lucety Carreño Rojas

Por Lucety Carreño Rojas

Comunicadora social de Uninpahu, vinculada a El Espectador desde 2016. Periodista de moda y negocios. Directora de El Hilo, el formato audiovisual de moda de EE. LucetyC lcarreno@elespectador.com

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