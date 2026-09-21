Mochilas, cartucheras y productos de artesanas llegan a las tiendas D1

Misión La Guajira busca promover la inclusión productiva de las artesanas wayuu mediante la apertura de nuevos mercados para sus productos a través de la Tienda de la Empatía. "Esta apuesta impulsa el comercio…

Más de 600 mochilas y 750 cartucheras elaboradas por artesanas wayuu están a la venta en tiendas D1 de Bogotá. Su llegada se dio gracias a la alianza entre Misión La Guajira, La Tienda de la Empatía y la compañía de supermercados. Además, la iniciativa avanza en una segunda ronda de producción, con más de 800 mochilas y 100 cartucheras.

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Misión La Guajira busca promover la inclusión productiva de las artesanas wayuu mediante la apertura de nuevos mercados para sus productos a través de la Tienda de la Empatía. "Esta apuesta impulsa el comercio justo y genera oportunidades para fortalecer la economía de las familias y comunidades participantes", explicaron en un comunicado.

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Con esta alianza, la Tienda de la Empatía contempla la formación y el acompañamiento de 1.500 artesanas para fortalecer sus capacidades productivas, mejorar sus procesos y ampliar su acceso a mercados.

Las artesanas Wayuu también participaron durante los dos fines de semana de la Feria Eva, en el Parque de la 93 en Bogotá. "El espacio fue una vitrina para acercar sus productos a nuevos consumidores, visibilizar el valor de su trabajo artesanal y ampliar sus oportunidades de generación de ingresos", comentaron.

De acuerdo con Misión La Guajira, este tipo de alianzas permite que las artesanas wayuu accedan a un canal de comercialización de gran escala y a condiciones de compra justas, reconociendo el valor cultural y el trabajo manual detrás de cada pieza.

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"Esta apertura de mercado representa una oportunidad para diversificar las fuentes de ingreso de las familias, fortalecer su sostenibilidad económica y contribuir a la continuidad de una tradición artesanal transmitida de generación en generación. Asimismo, sienta las bases para que nuevas alianzas comerciales amplíen las oportunidades de las comunidades del territorio", afirmaron.

Además de los productos de las artesanas wayuu, tiendas D1 está trabajando con otras comunidades. "Esto es un proyecto que está haciendo D1. Yo hago parte de la fundación La Rueda Rueda, que queda en Montería, donde trabajamos con 50 mujeres. Con ellas, hacemos un proceso de capacitación y formación diaria de martes a viernes donde se forman en técnicas y oficios", comentó el diseñador y consultor en diseño Juan Pablo Socarrás.

Las artesanas creaban productos para un mercado muy local y, según explica Socarrás, este tipo de alianzas son un logro "muy importante porque son pedido grandísimo, lo que permite que las mujeres estén enfocadas en su dignidad individual y colectiva, pero realmente es un empoderamiento productivo muy grande".

Según el consultor, además de la comercialización justa, este tipo de iniciativas disminuye la pobreza, el hambre y otros problemas sociales. "Con estos proyectos tan grandes se magnifica el producto, se llega a una plataforma tan grande como D1 y la gente puede comprar una pieza única hecha por mujeres en contextos diversos".

Tiendas D1 se encuentra trabajando, con diferentes comunidades y proyectos artesanales por todo el país, y vendiendo productos como las mochilas, cerámicas, tejidos, entre otros.

Vale la pena mencionar que Tiendas D1 vende ropa y productos para el hogar desde 2024. La empresa se ha destacado en los últimos años por su apuesta en la categoría de ‘hard discount’ (tiendas de descuento), ofreciendo productos de calidad a precios altamente competitivos.

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