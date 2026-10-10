La coyuntura permite revisar una de las preguntas que más curiosidad genera entre las personas y que incluso aparece en los buscadores de Google: “¿Por qué los rockeros se visten de negro?”. Vale la pena partir de algo obvio: no se puede generalizar. No todos los rockeros…

Este fin de semana se realiza la edición 30 de Rock al Parque en Bogotá. La programación de este aniversario supera las 60 agrupaciones y suma cuatro escenarios: Plaza, Bio by Vans, ECO y BBC. Entre los principales invitados estarán Mon Laferte, Apocalyptica y Serú Girán.

La coyuntura permite revisar una de las preguntas que más curiosidad genera entre las personas y que incluso aparece en los buscadores de Google: “¿Por qué los rockeros se visten de negro?”. Vale la pena partir de algo obvio: no se puede generalizar. No todos los rockeros utilizan ese color, pero sí es posible revisar, a través de la historia, la relación de este tono con el género musical.

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Para William Cruz Bermeo, investigador de la moda y el vestuario de la Universidad Pontificia Bolivariana, en Medellín, Colombia, “el negro tiene muchos sentidos, y uno de ellos remite a lo oculto: se ha asociado con las tinieblas, el silencio y la muerte. En distintos momentos, también ha expresado rebeldía, inconformidad y una voluntad de apartarse de lo convencional. Esas asociaciones ayudan a entender por qué varias escenas del rock —de los rockers de los años cincuenta al punk neoyorquino de los setenta y al rock gótico— lo incorporaron a su imagen”.

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En esa línea, Silvia Restrepo, consultora en comunicaciones, responde a la pregunta en dos palabras: “Por rebeldía”. Sin embargo, profundiza en que, para entender esta relación, hay que volver a los años cincuenta, cuando la moda estaba marcada por las siluetas estructuradas, los trajes masculinos y una estética asociada con la elegancia.

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El rock nació con una actitud de rebeldía frente a las normas. “La chaqueta de cuero negra, los jeans y la camiseta blanca se convirtieron en símbolos de una cultura juvenil alternativa, una imagen que el cine ayudó a popularizar con películas como Salvaje, protagonizada por Marlon Brando, y Rebelde sin causa, con James Dean. En sus inicios, el rock and roll también tuvo una faceta colorida y teatral: Elvis Presley usaba trajes llamativos y prendas que rompían con lo tradicional (quien, por cierto, se inspiró más adelante en la estética de Brando)”, explicó Restrepo.

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Aunque el negro ya estaba presente en esta primera etapa, “los años cincuenta fueron apenas el comienzo. A medida que la juventud se mostró más inconforme y surgieron movimientos como el punk, el heavy metal y el rock gótico, el negro y su connotación de oscuridad y transgresión cobraron fuerza y se convirtieron en elementos para desafiar los ideales tradicionales de belleza”, explica Restrepo.

Fabián Rodríguez, diseñador de moda, menciona que los rockeros también se inspiran en la música que escuchan. “Por eso podemos encontrar diferentes estilos según el género musical. Por ejemplo, los seguidores del metal suelen usar camisetas de bandas y botas, mientras que los del grunge prefieren prendas más informales. De esta manera, la ropa se convierte en una forma de expresar sus gustos musicales, su personalidad y su identidad”.

El rock y su evolución estilística a lo largo de las décadas

Luz Lancheros, periodista de moda, explica que en los años cincuenta comenzó a ganar influencia la subcultura beatnik, con unos códigos en los que primaban el blanco y el negro. “Hablamos de un mundo que está en plena Guerra Fría y posguerra mundial, donde hay un mundo más colorido y esa subcultura se rebela ante todos los estamentos conservadores del sueño americano”.

En los años sesenta del siglo pasado tomó relevancia el movimiento psicodélico, con el auge de la contracultura hippie. En ese entonces, grupos como The Doors o The Kinks eran algunos de los que incorporaban el negro, herederos de esa subcultura beatnik y del movimiento que estaba ocurriendo en Nueva York, gracias al intelectualismo. Eso generó una corriente estética en la que el negro era el protagonista.

En los setenta

Después del asesinato de Sharon Tate cometido por los seguidores de Charles Manson, según explica Lancheros, comenzó un declive de la cultura hippie y llegó la crisis de los años setenta, época en la que surgió el punk y aparecieron figuras relevantes en la moda, como Yves Saint Laurent, con el esmoquin femenino, y en la música, como Mick Jagger.

El punk surgió tras una crisis económica y social fuerte, con el desempleo en Londres y la crisis petrolera, a la par que los jóvenes veían a las estrellas de rock convertirse en ricos y veían cómo sus atuendos de moda se vendían en tiendas por departamento (como se ve en la película Cruella de Disney). Ahí nació la frase "Do it yourself" que representa ese desacuerdo con el sistema y marca una estética de talles, chaquetas de cuero y peinados elevados que venían desde la precariedad y la calle. También es el boom de la diseñadora Vivienne Westwood y de los grupos musicales The Clash y Sex Pistols, The Ramones.

En esa época surgieron diversos géneros del rock y representantes con diferentes códigos estilísticos. "Los homosexuales, que antes eran flamboyantes (como se ve con Austin Powers, por ejemplo), pasan del glam y de la exuberancia a tener códigos de una masculinidad dura y homogénea, como explica el académico británico Shaun Cole. Es así como el uso de cuero y de taches, así como de chaquetas de cuero y uniformes de policía se toma la estética de la subcultura gay en los bares. Hay que recordar que en 1969 se forma el movimiento Stonewall por los derechos civiles, y hasta 1972 en Inglaterra era ilegal ser gay. Una manera de rebelarse fue esa. Lo vemos en Freddie Mercury, que pasa de ser teatral a tener taches en su vestimenta, el pelo corto y el mostacho, que determinarán su estética de los años 80″, explica Lancheros.

Así las cosas, la subcultura glam, lo gótico, lo “masculino” y las representativas chaquetas de cuero de los Hells Angels (una subcultura de motociclistas de los años 60 popularizada por una película de Peter Fonda) de conformaron el escenario en el que se destacó el glam rock, muy asociado con símbolos satánicos. Estos “emergen para generar pánico y funcionan como gancho de la industria, así como el reguetón hoy en día se relaciona con el sexo”.

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De los ochenta en adelante

Para la década de los ochenta, resurge el movimiento gótico con The Cure y Siousxie and the Banshees. Pero también el ‘pánico satánico’ que se venía generando desde Anton La Vey y desde organizaciones ultrarreligiosas que veían en las letras de "adoración al diablo" una forma de desorden en la sociedad. Una fórmula de mercado usada por Ozzy Osbourne o Mötley Crüe. Incluso por Judas Priest (cuyo cantante era gay y popularizó precisamente la subcultura del ‘Macho Man’, término acuñado por Cole). Comenzó la era del hair rock, pero tambíen de los taches, el cuero y los colores estridentes en un tono más andrógino. Eso sí, siempre asociada a la virilidad tradicional, pero las letras claramente hacían homenaje al Diablo occidental para vender.

Así las cosas, “los rockeros tomaron esos símbolos, los volvieron más andróginos y convirtieron el sexo, las drogas y el satanismo en una forma de vender”, afirma la experta. Pero luego llegó el grunge, la resaca de los años 90 luego del exceso de los 80. Seattle y Nirvana, así como Audioslave y Alice in Chains, retoman la tradición punk, el nihilismo y el negro como una forma de existir. Un básico tan grande como sus ropas desaliñadas, su amor por las drogas y un no- futuro. En ese ámbito, destaca Lancheros, por ejemplo, estaba Courtney Love, viuda de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, con toda esta estética del ‘kinderwhore’, donde se vestía como una niñita con lencería, pero tenía ese maquillaje gótico y desaliñado en los ojos aludiendo a tonos oscuros (los noventa fueron la época perfecta para los tonos violetas, negros y hasta morados. MAC ya en ese entonces surgía como compañía que ofrecía tonos alternativos a las audiencias).

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Después surgió el neopunk, encarnado por Green Day, que en 1994 lanzó su álbum Dookie. El negro siguió siendo el color predominante. El nu-metal también incorporó estos tonos con bandas como Limp Bizkit, Korn y System of a Down en los años 2000. Los ojos pintados siguieron siendo predominantes.

El negro siempre ha sido un color asociado con la rebeldía, la dureza y el nihilismo, entre otros conceptos. “Esto se va a trasladar a la última gran subcultura, que va a ser la subcultura emo, que nace a comienzos de los años 2000 y que enarbola la depresión y toma esas estéticas glam para transformarlas en códigos de los 2000, hacer una estética y un estilo de vida, ya con el auge de redes sociales como MySpace o Messenger”.

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El negro ofrece un código visual reconocible y, a la vez, evoca la noche, un espacio ligado a los conciertos y a la vida nocturna. "No explica por sí solo la estética de cada escena, pero sí conecta música, actitud e imagen", puntualizó Cruz Bermeo.

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