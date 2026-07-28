Programación de Colombiamoda 2026: horarios de pasarelas, eventos y todo lo que debe saber

"Guadalupe" es la colección que el diseñador Diego Guarnizo presentará en Colombiamoda 2026 junto a El Espectador. / Cortesía Foto: Cortesía

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Comenzó la semana de la moda de Colombia, el evento que nació en 1990, en Medellín, como una respuesta estratégica de las fundadoras de Inexmoda, Clara y Alicia Mejía, para promover las exportaciones hacia Estados Unidos y cambiar la imagen de un país afectado por el narcotráfico.

“Colombiamoda es su feria si la moda es su profesión”, bajo ese eslogan realizan la primera edición de Colombiamoda y le presentan al país las colecciones que diseñadores y confeccionistas preparan para cerrar el año. Se concibe como una muestra especializada en ropa casual, interior, deportiva y de baño, y productos textiles para el hogar. Es la feria que transforma el sistema moda colombiano.

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La feria, que pasó de ocupar un solo pabellón, se ha consolidado como la vitrina de moda, conocimiento y negocios más importante de América Latina. En su edición 2026 se extiende por siete días y tiene presencia no solo en Colombia.

Previo a su edición oficial en Medellín, el evento se realizó en Miami, como una apuesta por internacionalizar a más marcas y abrir un nuevo capítulo de la moda colombiana en el exterior. Colombiamoda también llegó a Cali, con un recorrido por empresas de trayectoria, como Recamier y Studio F, nuevas apuestas del diseño como la marca de street style Dynamo y el lado más creativo de la moda con una visita al taller de Daniela Salcedo. El paso por el Valle del Cauca se cerró con una pasarela del diseñador Andrés Otálora en el Boulevar del Río.

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La edición 2026: la singularidad del lujo

Bajo el concepto “Uniqueness is the New Luxury”, Colombiamoda espera reunir a más de 70.000 asistentes de 50 países, así como a 17.000 compradores especializados.

El evento, que celebra su edición 37, comenzó el sábado 25 de julio con la pasarela del cantante de reggaetón J Balvin y la marca de marroquinería Vélez, quienes vienen trabajando en varias colaboraciones de moda.

El sábado, en el edificio de EPM, en Medellín, presentaron “Artisan Gang in The City”, una colección inspirada en el arriero antioqueño y su viaje hacia la ciudad.

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“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, dijo J Balvin.

La colección se desarrolló a través de cinco actos narrativos: origen en movimiento, artesanía reprogramada, Garniel: del campo a la ciudad, futuro nostálgico y manifiesto: Artisan Gang in The City, un recorrido que exploró cómo los símbolos del patrimonio colombiano pueden adquirir nuevos significados sin perder su esencia.

“El universo creativo de “Artisan Gang in The City” reinterpretó algunos de los códigos más representativos de la cultura colombiana desde una estética urbana y contemporánea. El poncho tradicional se transformó en un shawl; las botas ecuestres conectaron los caminos rurales con el escenario internacional; y el durag apareció como una expresión de artesanía urbana. El Sagrado Corazón evocó la fe y la resiliencia, mientras que la orquídea - flor emblemática de Colombia - se convirtió en una poderosa manifestación de identidad", explicaron desde la marca.

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El domingo el cantante de música urbana Maluma grabó en vivo su pódcast “Las cosas como son” en la primera tienda física de su marca Remanence, que fundó junto a su amiga de la infancia Ana Villegas.

La tienda, ubicada en Wake Living, fue el escenario para que Juan Luis Londoño, Maluma, junto a Villegas, hicieran un repaso por los inicios de su marca y por su amistad. El artista también habló sobre el amor, la ansiedad, el legado y le rindió unas emotivas palabras a Susana Gómez, con quien espera a su segundo hijo.

Después, se realizaron dos pasarelas en diferentes locaciones de Antioquia. En Bello la multimarca SBQ mostró sus diseños con música góspel en vivo. La noche la cerró Santísimas con un desfile en el Planetario de Medellín.

La pasarela inaugural de Colombiamoda 2026

Este lunes, 27 de julio, la diseñadora Manuela Álvarez, quien les hizo los uniformes a la Selección Colombia para el Mundial 2026, abrirá las pasarelas.

La muestra comercial se desarrollará entre el 28 y el 30 de julio en Plaza Mayor, en Medellín, y la feria culminará el viernes 31 con el Closing Show / Party.

La diseñadora presentará Oh My Heart, una colección inspirada en la canción homónima de R.E.M., concebida como una experiencia sensorial alrededor de la vulnerabilidad, el quiebre y la expansión emocional.

“Ser la pasarela inaugural de Colombiamoda representa para mí un profundo honor y, al mismo tiempo, la materialización de más de una década de trabajo construyendo una visión distinta de la moda. Una visión que entiende el diseño como una herramienta de expresión cultural, innovación, sostenibilidad y transformación. Este momento no habla únicamente de MAZ. Habla de un ecosistema que hemos venido construyendo junto a artesanos, comunidades, universidades, empresas e instituciones como Inexmoda, que han creído en la posibilidad de ampliar los límites de lo que la moda latinoamericana puede ser”, mencionó Manuela Álvarez.

Diego Guarnizo x El Espectador

El diseñador de Villarrica, Tolima, y El Espectador, presentarán el próximo 30 de julio, en Plaza Mayor, la colección “Guadalupe”, inspirada en Bogotá.

“‘Guadalupe’ es una colección que venía cocinando desde hace mucho tiempo. Es la primera vez que diseño inspirado en la ciudad de Bogotá y quería que el periódico El Espectador me acompañara”, dijo Guarnizo.

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La colección está compuesta por 70 referencias, entre vestidos largos y cortos, pantalones, bodies, abrigos, chaquetas, blusas, buzos y trajes de cóctel. Su lanzamiento incluirá un desfile con 55 looks en pasarela, que mostrarán la riqueza conceptual y estética de una propuesta que fusiona historia, sofisticación y artesanía colombiana.

Programación pasarelas: horarios y locaciones

Durante siete días, Colombiamoda buscará mostrar cómo Medellín ha consolidado un modelo que trasciende el formato de feria y se proyecta como un circuito global de moda con diseño, estilo de vida, creatividad, negocios, cultura y entretenimiento a través de pasarelas, experiencias de marca y espacios dedicados al conocimiento.

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