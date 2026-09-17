"La feria se desplegará en un circuito de más de 15.000 m², que se extenderá desde el bulevar del Parque de la 93 hasta el Pabellón 94, ubicado en la esquina de la carrera 13 con calle 94, creando un recorrido al aire…

El segunfo fin de semana de la Love Edition 2026 de Feria Eva comienza este jueves con más de 260 nuevas marcas, 100 propuestas gastronómicas, un pabellón dedicado al hogar, así como actividades de entretenimiento y experiencias de acceso libre. Los organizadores esperan más de 320.000 visitantes en el Parque de la 93, en Bogotá.

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Prográmese con la edición de Amor y Amistad de la Feria Eva

"La feria se desplegará en un circuito de más de 15.000 m², que se extenderá desde el bulevar del Parque de la 93 hasta el Pabellón 94, ubicado en la esquina de la carrera 13 con calle 94, creando un recorrido al aire libre , donde convergen marcas, gastronomía, diseño, entretenimiento y experiencias", explicaron los organizadores.

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Más de 260 nuevos emprendimientos participarán en categorías como moda, hogar y decoración, gastronomía, joyería, accesorios, belleza y bienestar. Entre las propuestas seleccionadas se encuentran Alanna, Ciclico, Le petit perfumes, Amézquita, Sinestesia, Garcés Bottier, By Ana Plata, Atenea, Divina Castidad, Sazzies, Sara & Flora, Manifiesta, Ta Fleur, Kings and Rebels, Populachos, Con Amor, Orbon, Brillon, Kelly Bello, Sofia Llanos, Court, entre otras.

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EVA Home & Decor es una categoría en crecimiento en la que ofrece propuestas creativas y marcas de mobiliario, diseño y decoración. "Su crecimiento responde a la relevancia que esta categoría ha adquirido dentro de la feria y a un consumidor que incorpora cada vez más el diseño de sus espacios a sus decisiones de estilo de vida", comentan.

La gastronomía también tendrá un papel protagónico, con 100 marcas distribuidas en categorías como alimentos preparados, postres, bebidas, café y otras propuestas. Café Rosa, Café Bistró, Café Camelia, Petit & Gastronomía y las zonas ubicadas en los pabellones 94 y Home & Decor conformarán el recorrido gastronómico.

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Si está buscando un plan para celebrar Amor y Amistad, la feria contará con escenarios para artistas y músicos locales, masterclasses, presentaciones y encuentros especiales con invitados como Rausch, Mabel Moreno, Sebastián Martínez, Malejo Cangrejo y Dani Llach, ampliando la experiencia más allá de la compra de productos.

Tenga en cuenta que la Feria Eva realiza tres ediciones al año: Edición Primavera, Love Edition y Christmas Edition.

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