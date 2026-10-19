El Fantasy Bra apareció primero en campañas publicitarias y después llegó a la pasarela. La primera en lucir una de estas piezas fue Claudia Schiffer, quien protagonizó una campaña en 1996 con el Million Dollar Miracle Bra.

Kylie Jenner debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 luciendo las icónicas alas de la marca y el Fantasy Bra, una pieza que combina lencería y alta joyería y que, durante años, llevaron algunas de las supermodelos más reconocidas de la industria.

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¿Qué es el Fantasy Bra de Victoria’s Secret? Historia y cuánto vale el que usó Kylie Jenner

Aunque Schiffer desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show de 1997, en su primera y única participación en la pasarela de la marca, el sujetador de fantasía que había protagonizado no formó parte de ese desfile.

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En 2000, Gisele Bündchen lució el Red Hot Fantasy Bra, adornado con más de 1.300 piedras preciosas, entre ellas rubíes tailandeses. Valorado en US$15 millones, durante años fue reconocido como una de las piezas de lencería más costosas del mundo.

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Fue en 2001 cuando el Fantasy Bra llegó a la pasarela televisada de Victoria’s Secret. La modelo Heidi Klum lució el Heavenly Star Bra, una pieza valorada en US$12,5 millones que incorporaba zafiros rosados y un diamante central de 90 quilates.

Durante más de dos décadas, los sujetadores adornados con piedras preciosas se convirtieron en uno de los momentos más esperados de los desfiles de la marca.

En 2014 ocurrió un hito: Alessandra Ambrosio y Adriana Lima lucieron dos versiones del Dream Angels Fantasy Bras. Fue la primera vez que Victoria’s Secret presentó dos de estas piezas en una misma edición del desfile. Lima también ha lucido el sujetador de fantasía en diferentes ediciones.

En 2018, Elsa Hosk fue la última modelo en lucir un Fantasy Bra en el desfile antes de la pausa de esta tradición. Se trató de un diseño de Atelier Swarovski con más de 2.100 cristales Swarovski y piedras de topacio.

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Después de ocho años, el Fantasy Bra regresó a la pasarela con Kylie Jenner. Diseñado en colaboración con Jacob & Co., firma especializada en joyería y relojería de lujo, está elaborado con oro de 18 quilates y 4.410 diamantes naturales, incluido un diamante amarillo de 75,54 quilates en el centro de la pieza.

Su elaboración requirió más de 1.000 horas de trabajo de un equipo de 15 artesanos. El sujetador fue valorado en US$50 millones, lo que lo convierte en el Fantasy Bra de mayor valor presentado hasta el momento por la marca.

“Quería crear el sujetador de fantasía más caro jamás hecho, pero el valor por sí solo nunca fue suficiente”, dijo Jacob Arabo. “Para mí, tenía que tratarse de los diamantes, la luz y el movimiento. Reunimos diamantes excepcionales en diferentes formas y tamaños”.

El Fantasy Bra de 2026 está inspirado en la colección de joyas Rare Touch de Jacob & Co., que explora cómo moldear el metal para que se mueva con el cuerpo como si fuera tela.

Aunque está elaborado con joyas, uno de los objetivos del equipo creativo también fue conseguir que la pieza se adaptara a las curvas del cuerpo y resultara cómoda. “Cada elemento, desde el contorno de las copas hasta las barras de la estructura, se desarrolló teniendo en cuenta ese requisito”, explicó la marca.

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