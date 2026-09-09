¿Qué va primero el exfoliante o el jabón corporal? Hay errores comunes

«Un error común es usar primero el exfoliante porque las personas asumen que exfoliar debería ‘preparar’ la piel para la limpieza», explica Isa Werner, redactora científica y experta en belleza.

Exfoliar la piel también hace parte de las rutinas de cuidado de la piel y del cabello. Los expertos recomiendan hacerlo para eliminar las células muertas, pero la periodicidad depende del tipo de piel. Sin embargo, muchas personas tienen la duda de qué se hace primero: ¿la exfoliación o el jabón?

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Lea: Skincare: ¿qué funciona y qué es solo una tendencia de redes sociales?

De acuerdo con la experta, la aplicación correcta de los productos consiste en usar primero el jabón y después el exfoliante. «En la práctica, limpiar primero suele ser la mejor opción, pues el gel de ducha elimina las impurezas superficiales antes de la exfoliación», dice la experta en belleza de la marca austriaca Ringana.

A lo largo del día, la piel acumula sudor, sebo, protector solar, residuos de crema corporal, partículas de contaminación y suciedad en general. «Si la piel se exfolia antes de limpiar, se pueden terminar masajeando esos residuos sobre la piel junto con las partículas exfoliantes. Limpiar primero le da al exfoliante una superficie más limpia sobre la cual actuar», dice.

Además, aplicar primero el jabón ayuda a que el exfoliante actúe de manera más uniforme.

Le puede interesar: Ropa de los 80: ¿cómo se vestían en Colombia en esa época?

«Un exfoliante corporal está diseñado para desprender y eliminar las células muertas de la superficie de la piel. Cuando la piel ya está limpia y suavizada por el agua tibia, las partículas exfoliantes pueden deslizarse de forma más uniforme y cumplir su función sin necesidad de ejercer demasiada presión», asegura Werner.

Por ejemplo, si la piel aún tiene sudor, grasa o acumulación de productos, «las personas suelen frotar con más fuerza para obtener una sensación de ‘limpieza’. Eso puede aumentar el estrés mecánico sobre la piel. Lavar primero permite que el paso de exfoliación sea más suave y específico», afirma la especialista.

Después de limpiar y exfoliar, enjuagar la piel para retirar las células muertas desprendidas y las partículas del exfoliante «puede generar una sensación fresca y suave», menciona Werner.

Luego, según recomienda la experta, puede aplicar la crema corporaal, «que ayudan a recuperar la comodidad, especialmente porque la exfoliación puede hacer que la piel se sienta temporalmente más expuesta o seca».

Tengan en cuenta que el exfoliante no debe reemplazar la limpieza diaria. Es un paso ocasional, generalmente de una a dos veces por semana, según el tipo de piel y la tolerancia.

Paso a paso:

Moje la piel con agua tibia. Use jabón de ducha para limpiar la piel. Aplique exfoliante sobre la piel húmeda. Masajee suavemente con movimientos circulares, especialmente en zonas más ásperas como codos, rodillas, piernas o pies. Enjuague bien. Seque la piel con toques suaves y aplique crema corporal.

👗👠👒 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias sobre moda? Te invitamos a verlas en El Espectador.