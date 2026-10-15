Seán McGirr deja la dirección creativa de Alexander McQueen

"Mi visión para Alexander McQueen se basaba en la interacción entre la belleza humana, cruda y visceral, y la precisión y el rigor que caracterizan a la Maison. Estoy inmensamente orgulloso de la energía vanguardista que cultivamos como equipo, anclando nuestra creatividad en la cultura contemporánea y viendo cómo resuena en las figuras más directas y expresivas del arte, la…

El diseñador irlandés Seán McGirr dejará su cargo como director creativo de la firma Alexander McQueen, anunció este jueves el grupo Kering, propietario de la marca.

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"Mi visión para Alexander McQueen se basaba en la interacción entre la belleza humana, cruda y visceral, y la precisión y el rigor que caracterizan a la Maison. Estoy inmensamente orgulloso de la energía vanguardista que cultivamos como equipo, anclando nuestra creatividad en la cultura contemporánea y viendo cómo resuena en las figuras más directas y expresivas del arte, la música, el cine y otros ámbitos. Me marcho con profunda gratitud por la dedicación del estudio, el taller y los artesanos. Espero con ilusión mi próximo capítulo y le deseo a la maison todo el éxito", declaró el diseñador.

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Desde octubre de 2023 el diseñador se había unido a Alexander McQueen para ocupar el cargo de Sarah Burton, quien pasó 26 años en la marca. El diseñador le aportó "una visión distintiva sin perder de vista el espíritu y el legado de su fundador, Lee Alexander McQueen", explicó la marca en su comunicado.

El diseñador nació en Dublín, Irlanda, en 1988, la pasión de McGirr por la moda lo llevó a estudiar en Central Saint Martins, en Londrés, donde obtuvo un Máster en Moda en 2014. Trabajó en Dries Van Noten, Uniqlo y Burberry. También estuvo al frente del prêt-à-porter en JW Anderson.

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De 2014 a 2018, formó parte de los equipos creativos de Uniqlo en Tokio y París, donde trabajó en las colecciones masculinas bajo la dirección de Christophe Lemaire. Inició su carrera como asistente en Burberry y Vogue Hommes Japan.

Gianfranco D’Attis, presidente y director ejecutivo de Alexander McQueen, también le agradeció al diseñador. "Durante los últimos tres años, se ha acercado a la firma con gran respeto por su historia, al tiempo que expresaba su propia visión. Su talento y pasión nos han ayudado a reconectar a Alexander McQueen con Londres, su cultura y su extraordinaria energía creativa".

Por su parte, Luca de Meo, CEO de Kering, dijo que "nuestra ambición es establecer una nueva dirección audaz para la maison, partiendo de su singular legado de sastrería excepcional, creatividad sin concesiones y rebeldía para reafirmar su posición como una de las voces más innovadoras y culturalmente relevantes en el mundo del lujo".

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El grupo de lujo francés anunciará "próximamente" a su sucesor.

Vale la pena recordar que Kering anunció la semana pasada la salida del diseñador belga Anthony Vaccarello de Saint Laurent, tras una década al frente.

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