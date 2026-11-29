La pieza, a cargo de la diseñadora de vestuario británica Jacqueline Durran, fue diseñada en 2007 específicamente para Knightley a petición del director de ‘Expiación’, Joe Wright, que buscaba un vestido…

El vestido de seda en color esmeralda que usó la actriz británica Keira Knightley en el filme bélico ‘Atonement’ (‘Expiación’, 2007) saldrá a subasta en Londres el próximo 9 de diciembre, donde se estima que podría venderse entre 100.000 y 120.000 libras (entre 119.750 y 143.750 euros, unos COP 458 y 550 millones de pesos colombianos).

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La pieza, a cargo de la diseñadora de vestuario británica Jacqueline Durran, fue diseñada en 2007 específicamente para Knightley a petición del director de ‘Expiación’, Joe Wright, que buscaba un vestido memorable para una escena importante del filme.

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"El director quería que llevara la espalda descubierta. Cogí elementos de la época que me gustaban y combiné los que favorecerían más a Keira. No es totalmente fiel al período, pero sí hay referencias", dijo Durran en una entrevista para Vanity Fair.

El vestido es de seda verde esmeralda, con escote en V profundo, espalda descubierta, un detalle de cintura fruncida y una falda larga hasta el suelo, describe en un comunicado la casa de subastas Christie’s, encargada de la puja.

De acuerdo con Christie’s, el vestido fue adquirido por el actual propietario en 2008, procedente de la desaparecida organización benéfica Clothes off Our Back en Los Ángeles, donde muchas celebridades de Hollywood donaban sus atuendos con el objetivo de recaudar fondos para diversas causas sociales.

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El vestido con el que Knightley encarnó a Cecilia Tallis está considerado como uno de los referentes de la moda cinematográfica reciente, y el periodista estadounidense Hal Rubenstein lo incluyó en su libro ‘100 vestidos inolvidables’ en 2011.

La pieza saldrá a subasta como parte de la puja ‘Amor y lujuria: una guía literaria’ de Christie’s en Londres junto a otros lotes que incluyen ejemplares de ‘El Señor de los Anillos’ escritos por JRR Tolkien en escritura élfica; una gargantilla de perlas inspirada en ‘Cumbres Borrascosas’ o la máquina de escribir de la fallecida autora Jilly Cooper, entre otras.

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