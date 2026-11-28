La Torre Colpatria se convirtió en el escenario de una pasarela para celebrar los 10 años de la marca Anthias. / Juan Manuel Ayala
Foto: Juan Manuel Ayala
Anthias, la marca colombiana fundada en 2016 por el diseñador y director creativo Marco M. Emiliani, celebró una década. / Juan Manuel Ayala
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La elección de la Torre Colpatria no fue casual. Su arquitectura y su lugar en el imaginario urbano de la capital mostraron un contraste con “La Ciudad del Trópico”, una colección que reflejó la esencia de la marca. / Juan Manuel Ayala
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La firma, que nació con una propuesta de moda masculina vinculada al beachwear, ha ampliado progresivamente su universo hacia las colecciones femeninas, el resort y el estilo de vida. / Juan Manuel Ayala
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La colección, de 55 looks, marca la transición hacia el ready-to-wear, llevando su identidad tropical a un lenguaje más urbano, versátil y contemporáneo. / Juan Manuel Ayala
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La propuesta explora siluetas fluidas y estructuradas, vestidos largos, pantalones amplios, transparencias, capas, flecos y piezas de inspiración utilitaria. Los estampados orgánicos, las lentejuelas y los acabados metalizados conviven con una paleta de marrones, tonos tierra, verde oliva, negro, dorado y cobre. / Juan Manuel Ayala
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