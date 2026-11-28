En fotos: así se vivió la pasarela de moda en las alturas de la Torre Colpatria

La marca Anthias presentó La Ciudad del Trópico en la Torre Colpatria, una propuesta que llevó el contraste entre lo orgánico y lo urbano a las alturas de la capital. La propuesta de moda apuesta por un equilibrio entre siluetas fluidas y estructuradas, en la que vestidos largos, pantalones amplios y piezas de inspiración utilitaria se cruzan con transparencias, capas y flecos.