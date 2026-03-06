Tonos de cabello: ¿qué tinte queda mejor según el tono de la piel?

Identificar el tono de piel puede ayudar a encontrar una gama que resulte más favorecedora. Foto: Pexels

Con el color de cabello pasa algo curioso: hay quienes quieren probar todos los tonos posibles y quienes evitan cualquier cambio por miedo a que no funcione. Y bueno, eso aplica incluso para los cortes.

Parecen dos posiciones opuestas, pero hay una referencia que puede ayudar a tomar la decisión de cambiar —o no— de look: entender cómo influyen el tono y el subtono de la piel en el resultado final. Claro, esto no significa que exista una regla obligatoria; cada quien es libre de experimentar con su imagen, pero conocer estas características puede darle una idea más clara para proceder.

Por eso, antes de comenzar, y si aún no tiene del todo clara esa información, esta pequeña guía puede ayudarle:

Después de haber obtenido su resultado, es momento de continuar con la explicación.

Según Alejandro Salazar, asesor de imagen y estilista, elegir el color de cabello adecuado depende no solo del tono de la piel, sino también de su subtono. Cuando ambos aspectos se tienen en cuenta, el resultado suele verse más natural, equilibrado y favorecedor.

En pieles claras con subtono frío o rosado, los rubios fríos —como ceniza, perla o platinado— y los castaños fríos, como el moca claro, suelen ser las mejores opciones, mientras que los tonos cálidos se aconsejan evitar.

En cambio, las pieles muy claras con subtono cálido se ven favorecidas con rubios miel o dorados suaves, así como con castaños claros en tonos dorados, avellana o cobre. Para las pieles claras con subtono neutro hay mayor versatilidad, ya que funcionan bien rubios beige, castaños claros o chocolates.

En el caso de las pieles más oscuras o trigueñas, los tonos de cabello pueden aportar luz y profundidad al rostro: los castaños cálidos, como el castaño miel, ofrecen un brillo dorado suave que ilumina la piel, mientras que los rojizos y cobrizos añaden calidez, fuerza y personalidad.

No todos los colores funcionan igual en todas las pieles

Sabemos que algunos toman la decisión con base en fotos de referencia. Pero un tono que funciona en una celebridad o en algún conocido no necesariamente lo hará en todas las personas.

Carmen Lanchares, periodista de la revista Vogue, menciona en su artículo ¿Sabes cuál es el color de pelo que más te favorece? Te damos las claves el caso de Anya Taylor-Joy, a quien le favorecen tanto el pelirrojo que lució en Gambito de dama...

...como el rubio platino con el que ha aparecido en distintos premios a nivel mundial.

Ahora, más allá de elegir un tono según la piel, los especialistas citados en dicho artículo señalan que el trabajo del color también depende de cómo se matiza y se integra con la base natural del cabello.

Fran Galán, estilista y colorista de The Beauty Concept Hair, explica allí que muchas veces la clave está en no alejarse demasiado del color original y en aportar luz con variaciones sutiles, como avellana, caramelo o moca. En lugar de cambiar todo el tono, también se puede recurrir a iluminar zonas concretas del rostro —como el flequillo o los contornos— mediante la técnica de las mechas.

Y aclaran, además, que el resultado puede variar con factores como la temporada. El tono de la piel cambia en vacaciones si alguien, por ejemplo, decide broncearse. Es por eso que teniendo el mismo color de cabello puede verse distinto a lo largo del año.

En esos casos, los colores cálidos —como el miel— suelen aportar luminosidad cuando la piel está más dorada, mientras que en tonos de piel más oscuros funcionan bien las bases “profundas”, como marrones oscuros o negros, que pueden trabajarse con degradados o visos para añadir dimensión.

