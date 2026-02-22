Alerta de seguridad: EE.UU. pide a sus ciudadanos residentes en México no salir de sus casas

Imágenes de violencia tras la muerte del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Foto: AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Sobre las 11 de la mañana de este domingo, las noticias en México no tienen un objetivo distinto a contar lo que ha venido sucediendo tras la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que ha desencadenado una ola de violencia en varias zonas de ese país.

De acuerdo con las agencias internacionales, Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México, razón por la cual Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15 millones por él.

Según fuentes expertas en temas judiciales de México, este hombre era uno de los líderes narco más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del Cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

Lo que ha pasado, después de que se conociera su deceso, es que en varias regiones se ha desencadenado una ola de violencia, como la quema de vehículos de transporte público y de carros particulares, razón por la cual se ven por las calles patrullajes de la Policía y el Ejército.

Esta situación hizo que la Embajada de Estados Unidos en México emitiera una alerta de seguridad para todos los ciudadanos de ese país que en este momento se encuentran en territorio mejicano, puntualmente en el “Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León”.

Esto es lo que dice:

“Debido a las operaciones de seguridad en curso y los bloqueos de carreteras y la actividad delictiva derivados de ellas, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en las localidades mencionadas deben permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.

Medidas a tomar:

Evite las zonas cercanas a las actividades policiales.

Esté atento a lo que ocurre a su alrededor.

Busque refugio y reduzca al mínimo los traslados innecesarios.

Siga las noticias en los medios de comunicación locales.

Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Evite las aglomeraciones.

Mantenga informados a sus familiares y amigos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

Se sabe que ese cartel se dio a conocer en el 2009, pero rápidamente se convirtió en una de las bandas del narcotráfico más violentas de México, según información del Departamento de Justicia estadounidense. Washington lo nombró organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com