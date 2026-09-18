Alerta por posible dron suspende vuelos durante 20 minutos en aeropuerto de Washington

“Vimos como un dron o algo parecido que pasó volando, probablemente a mitad de la pista”, comunicó por radio a la torre de control el piloto de un avión regional de American Airlines que aterrizaba procedente de Tulsa, según el audio…

Este miércoles, una alerta por un posible dron obligó a suspender durante unos 20 minutos las operaciones aéreas en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, luego de que dos pilotos reportaran haber visto un objeto similar a un dron sobre la pista, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

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“Vimos como un dron o algo parecido que pasó volando, probablemente a mitad de la pista”, comunicó por radio a la torre de control el piloto de un avión regional de American Airlines que aterrizaba procedente de Tulsa, según el audio registrado por la aplicación ATC.com.

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Un segundo piloto, que esperaba para despegar hacia Nueva Jersey, también informó haber visto una luz que podría corresponder a un dron. Tras las alertas, los controladores suspendieron temporalmente las operaciones mientras los equipos del aeropuerto buscaban el artefacto, aunque finalmente no lograron localizarlo.

El controlador aéreo advirtió a los pilotos sobre la presencia de un sistema aéreo no tripulado (UAS) no autorizado en las inmediaciones del aeropuerto. Sin embargo, no se tenía información sobre el tipo o el color del dispositivo. Como medida de precaución, las operaciones fueron suspendidas temporalmente mientras se informaba del incidente a las autoridades locales y federales.

Uno de los pilotos que aseguró haber visto el objeto consideró que el episodio “no fue nada insignificante”.

El FBI investiga la actividad ilegal con drones. Según la normativa federal, las infracciones relacionadas con el uso no autorizado de estos dispositivos pueden acarrear penas de hasta un año de prisión y multas de hasta USD 100.000.

El incidente se produjo además en un aeropuerto que estuvo en el centro de uno de los accidentes aéreos más graves de Estados Unidos en las últimas décadas. En enero de 2025, un helicóptero Black Hawk del Ejército estadounidense chocó en pleno vuelo con un avión regional de American Airlines cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan. El accidente

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