Tras un año del magnicidio en Haití, canciller se reúne con familiares de capturados

Marta Lucía Ramírez se reúne con familiares de exmilitares presos en Haití. Foto: EFRAIN HERRERA

A exactamente un año del magnicidio de Jovenel Moïse, presidente de Haití, la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se reunió en el Palacio de San Carlos este jueves 7 de julio con una delegación de 15 familiares de los 18 exmilitares colombianos detenidos por la muerte del presidente.

“Es totalmente irregular que haya unas personas detenidas por tanto tiempo sin que tengamos la garantía de que hay un proceso que está avanzando”, dijo la canciller en una rueda de prensa posterior a la reunión sobre la detención de los mercenarios quienes, hasta el momento, no han sido imputados.

Señaló, además, que pasado un año “no hay claridad sobre qué otras responsabilidades se están buscando por parte de las autoridades haitianas [ni] quiénes son las personas haitianas involucradas”.

La canciller aseguró que el cónsul honorario de Colombia en Puerto Príncipe, Julio Santa, ha visitado a los connacionales para verificar las condiciones de reclusión y de derechos humanos en las que se encuentran.

Julio Santa, por cierto, recibió amenazas tras varios intentos frustrados de conseguir abogados.

Ramírez dijo que se acordó con los abogados particulares, tanto aquellos que personalmente la canciller consiguió como los que consiguieron las familias de los mercenarios, estudiarán qué acciones internacionales se pueden emprender para evitar que los 18 exmilitares se queden en Haití indefinidamente sin que avance el proceso.

En la declaración también habló Fulvia Benavides Cotes, funcionaria de la Dirección de asuntos migratorios y consulares de la cancillería. Aseguró que la asistencia a los sindicados se ha prestado en el marco de la Convención de Viena sobre relaciones consulares.

Finalmente, se pronunciaron Laura Milena Rey Quintero, pariente de uno de los exmilitares, y Fermín Alfonso Rivera Sánchez, padre de otro. Ambos agradecieron el trabajo de la cancillería.

“Esa gestión no la podemos hacer nosotros, necesitamos la ayuda de ustedes. Nosotros solos no podemos ante un país donde no hay ley pero confiamos en sus buenos oficios” dijo, entre lágrimas, el señor Rivera Sánchez.

Minutos antes de la reunión, algunos familiares de los capturados hicieron un plantón en la Plaza de Bolívar en el que pedían la libertad o, al menos, el debido proceso para sus seres queridos. Aunque estos familiares inicialmente no iban a participar de la reunión, se aprovechó la cercanía y se les invitó.

Desde la captura de los exmilitares en Haití, sus familiares en Colombia han denunciado torturas y condiciones infrahumanas.

