Abogados de Pike dicen que falló la ejecución por problemas con las vías intravenosas

El insólito caso de Christa Pike, la mujer que sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee tras casi 30 años en el corredor de la muerte, sigue generando interrogantes sobre su estado de salud. Pike permanece en un hospital, conectada a un respirador e inconsciente, según informaron sus abogados en un documento judicial presentado este viernes. Sus abogados señalaron que la mujer, de 50 años, "sigue críticamente enferma" y recibe atención en un hospital del área de Nashville.

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Pike recibió dos dosis de pentobarbital en el intento de ejecución del miércoles. Sus abogados habían informado el jueves que necesitaba atención médica vital, aunque hasta entonces se habían negado a dar detalles sobre su condición. El nuevo documento confirma que su estado sigue siendo delicado. Según el escrito, presentado el 2 de octubre en el Tribunal de Cancillería del condado de Davidson, ambos brazos estaban hinchados, quemados y con ampollas, y el personal del hospital trabaja para salvarle la vida y eliminar el pentobarbital de su organismo.

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Los abogados sostienen que el procedimiento fue defectuoso. Afirman que el equipo de vías intravenosas del Departamento de Correcciones de Tennessee (TDOC) usó al menos siete agujas. También creen que problemas en las vías hicieron que el fármaco fluyera hacia el cuerpo de Pike y no hacia su torrente sanguíneo. Según el escrito, el proceso duró más de dos horas. Los abogados añaden que, pese a una suspensión de la ejecución dictada por el Sexto Circuito de Apelaciones a media mañana, el TDOC administró otra dosis. El estado no ha ofrecido ninguna explicación sobre lo ocurrido.

El escrito forma parte de una moción de emergencia para que el TDOC conserve toda la evidencia relacionada con el intento fallido. Los abogados lograron que se les concediera una audiencia urgente sobre esa moción. Uno de ellos, Randy Spivey, dijo que la revisión del protocolo de ejecución que pidió el gobernador no es suficiente, y la defensa reclama la conmutación de la pena.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, decidió aplazar la única ejecución que quedaba prevista en el estado este año. La medida se mantendrá mientras una investigación independiente intenta esclarecer qué ocurrió, informó Associated Press.

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Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995. Slemmer, compañera suya en el programa Job Corps, fue apuñalada y golpeada por Pike y su entonces novio, Tadaryl Shipp. Pike tenía 18 años cuando cometió el crimen. De haberse consumado, habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en unos 200 años. Sus abogados habían advertido antes sobre su trastorno sanguíneo y la dificultad para acceder a sus venas.

La ejecución, prevista inicialmente para la mañana del miércoles, se aplazó hasta la noche por recursos legales de último momento. El procedimiento comenzó en la tarde y, tras las dos dosis, Pike seguía aparentemente con vida y respiraba con dificultad, según periodistas que presenciaron la ejecución.

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