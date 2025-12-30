Niños con cáncer, al menos uno colombiano, fueron usados por red de estafadores “online”

Ilustración de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al menos 15 familias de niños con cáncer han sido explotadas por estafadores que han usado a los menores de edad para supuestas campañas de recaudación de las que después no han recibido lo prometido.

Así lo revela la BBC en una reciente publicación, en la que da cuenta de que estos casos han ocurrido en lugares tan distantes entre sí como Colombia, Ucrania o Filipinas.

“Nueve familias con las que hablamos, cuyas campañas parecen ser producto de la misma red de estafa, aseguran no haber recibido nada de los US$4 millones aparentemente recaudados en su nombre”, indica el medio de comunicación.

Una fuente contó que buscaban “niños hermosos” que “debían tener entre tres y nueve años... sin pelo”.

Para ello, incluso, les pidieron a los padres desesperados afeitar la cabeza de los niños y ponerlos a grabar videos para generar lástima, haciéndolos llorar al entrar en contacto con cebolla y otros elementos.

Según el medio, que inició su investigación hace dos años, un hombre israelí que vive en Canadá llamado Erez Hadari es clave en la red de estafadores. Las campañas de mayor alcance, además, se realizaban bajo el nombre de una organización llamada Chance Letikva (Oportunidad para la Esperanza), registrada en Israel y Estados Unidos.

“Hallamos más videos de niños enfermos de todo el mundo en YouTube, todos sorprendentemente similares, con una producción impecable y que aparentemente habían recaudado enormes cantidades de dinero. Todos transmitían una sensación de urgencia, utilizando un lenguaje emotivo”, cuentan los reporteros.

A las familias, que incluso eran sometidas a una especie de audición para seleccionar a sus hijos, les decían que los videos no habían tenido “éxito”, por lo que recibían poco o nada de lo recaudado a través de internet.

“Si hubiera sabido el dinero que habíamos recaudado [USD 27.000], no puedo evitar pensar que tal vez Khalil todavía estaría aquí”, dice Aljin, una de las madres cuyo hijo falleció un año después de la filmación. “No entiendo cómo pudieron hacernos esto”, relató para el medio.

En Colombia, se aprovecharon de una comunidad indígena

Sergio Care, que vive en el departamento de Sucre y cuya hija de ocho años fue diagnosticada con un tumor en el cerebro, dice que inicialmente rechazó el ofrecimiento.

Sin embargo, fue visitado en el hospital por una mujer llamada Isabel y un hombre que dijo trabajar para una ONG internacional, cuya descripción coincide con la de Erez Hadari, quien no respondió las preguntas del medio de comunicación al ser contactado.

La BBC también contactó a a las organizaciones Chance Letikva [que tienen campañas aún recaudando dinero], Walls of Hope, Saint Raphael, Little Angels y Saint Teresa, invitándolos a responder a las acusaciones en su contra, pero ninguna respondió, asegura el medio.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com