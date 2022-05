Alberto Fernández sobre violencia de género: ‘No podemos soportar esta conducta’

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró que le produce “profundo asco el sometimiento sexual”. Según dijo, "tenemos que ponernos al lado de la víctima”. Foto: Agencia EFE

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, declaró que le produce “profundo asco el sometimiento sexual”, en momentos en los que crece la polémica por una denuncia de violación contra el futbolista colombiano de Boca Juniors Sebastián Villa. “Lo que pienso sobre el sometimiento sexual de una mujer por la decisión de un hombre, asco me da, profundo asco”, declaró el mandatario a Radio Con Vos, e instó a “ponerse del lado de la víctima”.

El jueves, el delantero de Boca Juniors, de 26 años, quedó imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” contra una joven que lo denunció en la justicia por agresiones que habría sufrido en 2021 cuando eran pareja.

La joven presentó como pruebas mensajes de WhatsApp del jugador, además de dos hermanos y una amiga como testigos. Este viernes se esperaba la declaración de la médica que la atendió en un hospital público al día siguiente del ataque, pero alegó estar enferma y la audiencia fue pospuesta.

El presidente se excusó de hablar del caso Villa y se refirió a la violencia de género y abusos en general. “La sociedad argentina no puede soportar más conductas de esta naturaleza, no las puede tolerar (...). No puede ser que en el siglo XXI esto pase, y cuando pasa, tenemos que ponernos al lado de la víctima”, afirmó Fernández. “Esto vale para todos los casos”, agregó.

Más allá de la imputación, Villa será titular el domingo en la final de la Copa de la Liga de la primera división argentina, que disputarán Boca y Tigre, decisión que generó polémica en el mundo del fútbol.

En días pasados, cuando salió a la luz la denuncia, pero aún no se había abierto una causa judicial, el vicepresidente e ídolo de Boca, Juan Román Riquelme, había respaldado a Villa al sostener que “como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero”.

“Lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento”, agregó al canal ESPN, lo que le costó fuertes críticas. El jueves, la cuenta de Twitter oficial de Boca publicó una foto de Villa para desearle feliz cumpleaños.

En un mensaje este viernes a los clubes, la ministra de la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró que “el mensaje que se emite, al no dar respuestas claras frente a situaciones de violencia de género, es muy negativo, así como el impacto es positivo cuando sí las dan”.

Boca publicó otro comunicado firmado por la vicepresidenta segunda, Adriana Bravo, en el que aclaró que el club “se puso a disposición de la denunciante” y que “ha suministrado a la justicia toda la documentación solicitada para colaborar con el avance y esclarecimiento de la causa”.

