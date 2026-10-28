América Latina busca unidad para quedarse con la Secretaría General de la ONU

En una carta abierta, los 24 exjefes de la diplomacia firmantes sostuvieron que la región enfrenta una oportunidad histórica para asumir el liderazgo de la organización y pidieron superar las diferencias políticas y los intereses particulares…

Un grupo de exministros de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe hizo un llamado a los gobiernos de la región para coordinar una candidatura que permita elegir a una persona latinoamericana como próxima secretaria o secretario general de las Naciones Unidas, en reemplazo de António Guterres.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En una carta abierta, los 24 exjefes de la diplomacia firmantes sostuvieron que la región enfrenta una oportunidad histórica para asumir el liderazgo de la organización y pidieron superar las diferencias políticas y los intereses particulares para construir una posición común. Entre los firmantes figuran las colombianas Carolina Barco, María Ángela Holguín, María Emma Mejía y Marta Lucía Ramírez.

Publicidad

Le recomendamos: Orbán, ¿secretario general de la ONU? Trump lo impulsaría con apoyo de Rusia y China

Los exministros señalaron que, de acuerdo con el principio de rotación geográfica, una práctica no escrita de la ONU, correspondería a América Latina y el Caribe asumir la Secretaría General en el próximo periodo. El único latinoamericano que ha ocupado ese cargo fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien estuvo al frente de la organización entre 1982 y 1991.

En el documento, los firmantes defendieron la experiencia diplomática de la región y su tradición de resolución pacífica de controversias, diálogo y negociación. También destacaron su compromiso con la desnuclearización, expresado en el Tratado de Tlatelolco, y su participación en la elaboración de la Carta de las Naciones Unidas.

Le puede interesar

La carta reconoce, sin embargo, que América Latina y el Caribe también han enfrentado periodos de autoritarismo, desigualdad y otros desafíos pendientes. Aun así, sus firmantes consideran que la región puede contribuir a responder a los principales problemas internacionales, entre ellos los conflictos armados, la crisis climática, las transformaciones tecnológicas y el debilitamiento de la confianza en el orden internacional.

Le podría interesar: De excepción a regla: cómo la segunda vuelta está cambiando la democracia

Uno de los principales obstáculos, advierten, es la pluralidad de candidaturas latinoamericanas. Según el documento, la región ha presentado seis aspirantes para suceder a Guterres, una diversidad que, a juicio de los exministros, hace necesario coordinar esfuerzos y construir consensos alrededor de las candidaturas capaces de reunir los apoyos necesarios.

Por eso, instaron a los actuales mandatarios y a los representantes latinoamericanos que integran el Consejo de Seguridad a asumir un papel activo en las consultas diplomáticas. También hicieron un llamado a los cinco miembros permanentes del organismo —China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia— para que actúen con responsabilidad colectiva y contribuyan a un proceso que fortalezca la representatividad de las Naciones Unidas.

Los firmantes insistieron en que la coordinación debe avanzar con rapidez ante la aceleración del proceso de selección. Para ellos, que una persona de América Latina y el Caribe llegue a la Secretaría General no solo sería un reconocimiento a la región, sino también una oportunidad para fortalecer el multilateralismo en un contexto internacional marcado por las tensiones y la fragmentación.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com