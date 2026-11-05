Aprueban juicio político contra Santiago Peña en Paraguay: ¿ahora qué?

La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, en medio de la crisis política desatada por la intervención de Ueno Bank.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves, con 78 votos a favor, el pedido de juicio político contra Santiago Peña, quien habría renunciado a su cargo momentos antes de la votación.

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La Cámara de Diputados de Paraguay recibió formalmente una acusación contra el presidente Santiago Peña, presentada por 35 legisladores que ingresaron el documento a través de la Mesa de Entrada. La iniciativa se da en medio de la controversia política por la situación de Ueno Bank, un asunto que en las últimas semanas ha generado cuestionamientos en el Congreso y preocupación en la opinión pública.

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), convocó a dos sesiones extraordinarias. La primera estará dedicada al pedido de juicio político contra Peña y la segunda, a la acusación presentada contra el vicepresidente Pedro Alliana.

Aunque el Partido Colorado respaldó la iniciativa contra el mandatario, la colectividad no hizo lo mismo con el proceso que busca destituir a Alliana.

El mecanismo está contemplado en el artículo 225 de la Constitución paraguaya, que establece las condiciones para someter al presidente y al vicepresidente a un juicio político. La Cámara de Diputados tiene la facultad de presentar la acusación y necesita el respaldo de dos tercios de sus integrantes.

Una vez formulada la acusación, la responsabilidad del proceso se traslada por completo a la Cámara de Senadores, la cual pasa a constituirse formalmente en un tribunal de sentencia en juicio público. Durante esta segunda fase, se fija un cronograma que debe respetar el derecho fundamental a la defensa, otorgándole al funcionario encausado el tiempo y las garantías necesarias para realizar sus descargos, presentar sus pruebas y formular alegatos frente a los diputados acusadores. Tras concluir las audiencias de debate y deliberación, el Senado realiza la votación final; para declarar la culpabilidad del acusado y dictar su inmediata separación del cargo, se requiere obligatoriamente una mayoría absoluta de dos tercios de los integrantes de la Cámara.

Los señalamientos contra Peña

El libelo acusatorio cuestiona la relación de Peña con Ueno Holding y señala un posible conflicto de intereses. También pone en duda la designación de Carlos Carvallo, quien presidió Financiera Ueno, como titular del Banco Central del Paraguay. Según los legisladores que promovieron el proceso, este nombramiento podría comprometer la independencia de la autoridad monetaria y el cumplimiento de sus obligaciones frente al interés público.

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Los diputados también señalan al hasta ahora mandatario por promover cambios en la legislación sobre conflictos de intereses. A esto se suma la presunta concentración de cientos de miles de millones de guaraníes pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank, una operación que, de acuerdo con los denunciantes, habría superado los límites establecidos por la normativa vigente.

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