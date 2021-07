Argentina, el primer país de Latinoamérica que reconoce a las personas no binarias

El presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó que al Estado no debería importarle la orientación sexual de sus ciudadanos.

El Gobierno de la Argentina formalizó la introducción de la categoría ‘X’ en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en el pasaporte para las personas que no se identifican con los géneros masculino (‘M’) y femenino (‘F’), es decir, para no binarios.

“Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible, y cada día estamos más cerca del ideal. Al Estado no debería importarle el sexo de sus ciudadanos”, dijo el presidente argentino, Alberto Fernández, tras el evento en el que se anunció la medida. “Hay otras identidades además de la de hombre y mujer que deben ser respetadas”, agregó Fernández.

Con esta decisión, Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano que pone en marcha un documento que reconoce a las personas no binarias, y se suma a otros en el mundo que adoptaron esta medida como Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“Hoy es un día histórico, un día de mucha felicidad. Hoy es un día donde la Argentina comienza a ponerle fin a la lógica binaria, donde ampliamos los derechos. Estamos dando un pasito más hacia una sociedad más inclusiva, más diversa y más justa”, dijo el ministro del Interior, Eduardo de Pedro.

Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, también le dio la bienvenida a la ampliación de derechos y reconoció el interés del Gobierno en abordar este debate como “proyecto político”.

En 2012, con Cristina Fernández en la presidencia, la Argentina ya había sancionado la Ley de Identidad de Género, y dos años antes había conseguido la aprobación de la ley que permitió el matrimonio igualitario.

“En el primer gobierno de ella se ampliaron los derechos de un modo impresionante, y después llegamos nosotros y seguimos”, dijo Fernández.

Sin embargo, la medida no ha sido aplaudida por todos. En la presentación del nuevo documento de la Argentina, organizaciones de la sociedad civil manifestaron que no se sentían del todo satisfechas con la adopción de la categoría para personas no binarias.

“No somos una ‘x’”, apuntaron en el evento.

Fernández reconoció que hay otras formas para denominar a las personas no binarias, pero que dentro de esa ‘x’ están incluidas todas y “es un avance” por lo que no se debería renegar sobre ello.

“Es un paso que estamos dando que espero que termine el día en el que en el DNI a nadie se le pregunte si es hombre, mujer o lo que sea. Porque eso es lo que realmente tenemos que conseguir”, manifestó el mandatario.

Los argentinos y argentinas que quieran tramitar el cambio a la “Categoría X” en su DNI o su pasaporte podrán hacerlo a través de las oficinas públicas del país o en las embajadas de la Argentina presentando un documento.

