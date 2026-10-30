El canciller argentino, Pablo Quirno, rechazó públicamente la información divulgada por el diario La Nación, que señalaba que las autoridades brasileñas habían reclamado explicaciones por la salida del político conservador. "Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones",…

El Gobierno de Javier Milei negó que Brasil haya solicitado explicaciones diplomáticas por el paso del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro por territorio argentino antes de viajar a Estados Unidos, en medio de las tensiones entre Buenos Aires y Brasilia.

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Argentina niega que Brasil le haya pedido explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro

El canciller argentino, Pablo Quirno, rechazó públicamente la información divulgada por el diario La Nación, que señalaba que las autoridades brasileñas habían reclamado explicaciones por la salida del político conservador. "Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones", escribió el funcionario este viernes en la red social X.

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Sin embargo, una fuente diplomática brasileña confirmó a la agencia AFP que la Cancillería convocó a Emilia Cortés, encargada de negocios de Argentina en Brasilia, para abordar el episodio. La reunión se realizó el jueves con João Marcelo Galvão de Queiroz, director del Departamento de América del Sur de la diplomacia brasileña.

La misma fuente describió el encuentro como un "procedimiento habitual", aunque no entregó detalles sobre los asuntos tratados.

Quirno también se refirió al deterioro de las relaciones diplomáticas entre ambos países y negó que la retirada del embajador argentino en agosto hubiera sido una decisión del presidente Javier Milei. Según el canciller, fue Brasil quien decidió retirar unilateralmente a su representante y solicitó que Buenos Aires hiciera lo mismo.

El mandatario argentino respaldó la versión de su ministro y compartió su publicación en X. Además, arremetió contra La Nación, al que calificó de "medio operador y mentiroso".

La salida de Bolsonaro que tensó la relación entre Argentina y Brasil

El episodio se produce después de que Flávio Bolsonaro abandonara Argentina rumbo a Estados Unidos en un avión privado, con una escala en Ecuador, pese a que sus pasaportes brasileños habían sido cancelados en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

El político conservador viajó junto con su familia durante la madrugada del miércoles, después de no reconocer su derrota en la segunda vuelta presidencial del domingo. Bolsonaro denunció un supuesto "fraude electoral", aunque los resultados fueron reconocidos por las autoridades electorales y por su propio partido.

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La controversia se suma a las diferencias políticas entre Milei y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La relación bilateral entró en una etapa de mayor tensión en agosto, cuando Brasil redujo su representación diplomática en Buenos Aires después de los insultos del mandatario argentino contra Lula.

Las diferencias también se reflejan en la postura frente a los resultados electorales brasileños. Argentina y Estados Unidos no han reconocido la victoria de Lula, a diferencia de la mayoría de los países.

La discusión por el recorrido de Flávio Bolsonaro vuelve a poner en evidencia las tensiones entre los dos gobiernos y abre un nuevo capítulo en una relación diplomática marcada por sus profundas diferencias ideológicas.

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