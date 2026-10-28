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Flávio Bolsonaro aterrizó en Florida tras su salida de Brasil

La llegada de Flávio Bolsonaro a Florida se produce en medio de interrogantes sobre su salida de Brasil y su situación judicial. El senador había asegurado que no tenía intención de abandonar el país y que entregaría sus pasaportes para defenderse ante la Justicia.

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Redacción Mundo
AME9968. BRASILIA (BRASIL), 25/10/2026.- El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil). Bolsonaro afirmó que "es imposible reconocer" la victoria del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista. EFE/ Andre Borges
El excandidato presidencial Flavio Bolsonaro habla en una rueda de prensa este domingo, en el barrio Lago Sul, en Brasilia (Brasil).
Foto: EFE - Andre Borges

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El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Estados Unidos, tras aterrizar cerca de Miami, Florida, según constató un equipo de periodistas de la AFP. Su viaje se produjo después de su derrota en las elecciones del domingo.

Imágenes de AFPTV muestran a Bolsonaro bajando del avión junto a varios miembros de su familia, una vez se abrió la puerta de la aeronave.

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Un jet privado que se cree que transporta al derrotado candidato presidencial brasileño de derecha, Flávio Bolsonaro, aterrizó la mañana del miércoles en el área de Miami, según informó periodistas de la AFP.

El avión, que fue visto por periodistas de la AFP más temprano durante una escalada nocturna en Guayaquil, Ecuador, coincide con la descripción de la aeronave identificada por las autoridades argentinas como la que transporta a Bolsonaro.

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Su llegada a Estados Unidos se produjo después de un recorrido que incluyó Argentina y Ecuador. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones argentina, Bolsonaro cruzó la frontera desde Brasil junto a su esposa y sus dos hijas la noche del martes y abordó un avión privado en Puerto Iguazú, con destino a Guayaquil. La aeronave hizo una breve escala en esa ciudad ecuatoriana durante la madrugada del miércoles antes de continuar su trayecto.

La salida de Brasil se produjo en medio de la controversia por su situación judicial. Bolsonaro había afirmado que la Justicia le prohibió abandonar el país y le ordenó entregar sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero. Pese a ello, negó inicialmente que tuviera planes de viajar al extranjero y aseguró que asumiría su papel como jefe de la oposición.

El Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, aliado de la familia Bolsonaro, confirmó que concedería visas al senador y a sus familiares para permitirles ingresar al país. Entretanto, el destino del viaje generó incertidumbre entre sus propios compañeros de partido, que afirmaron desconocer su paradero.

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Comentarios
  • Tere(51905)Hace 54 minutos
    Mucho caregallina! Pérfido.
  • Gilberto(54899)Hace 2 horas
    A Miami, llegan xa proteger su trasero ULTRA/DERECHISTA de LATROCINIOS y CORRUPCIÓN
  • luis german(18551)Hace 4 horas
    Para eso pretenden ganar elecciones: para, desde el poder, tapar sus fechorías. Como el de aquí.
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