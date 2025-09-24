Argentina reacciona ante el salvavidas de Trump a Milei: “No resuelve los problemas, da tiempo”

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, respectivamente, sostuvieron una reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, en la ciudad de Nueva York. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

El gobierno estadounidense de Donald Trump anunció este miércoles que está listo para comprar deuda argentina y facilitarle financiamiento a su aliado Javier Milei, en dificultades por una corrida cambiaria en las últimas semanas.

El Tesoro estadounidense anunció que trabaja en una línea de financiamiento temporal (swap line) con el Banco Central argentino de US$ 20.000 millones, como un auxilio al presidente argentino, cuya situación política está en crisis a menos de un mes de cruciales elecciones legislativas.

“El Tesoro se encuentra actualmente en negociaciones con funcionarios argentinos para establecer una línea de swap de US$ 20.000 millones con el Banco Central. Estamos trabajando en estrecha coordinación con el Gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, indicó el organismo en la red social X.

“Además, Estados Unidos está preparado para adquirir deuda pública en el mercado primario o secundario, y estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal de los productores de materias primas que convierten divisas”, añadió el comunicado.

El presidente Milei agradeció en X el salvavidas financiero para permitirle estabilizar el mercado cuando se avecinan las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación”, mencionó el mandatario.

Milei logró contener la inflación de Argentina, de 211 % en 2023 -cuando devaluó 54 % el peso tras asumir en diciembre de ese año-, a 118 % en 2024 y casi 20 % acumulado a agosto pasado.

Este miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo ante Fox News que no permitirán “que un desequilibrio en los mercados cause un retroceso en sus reformas económicas sustanciales”. El ministro de Economía argentino, Luis Caputo, celebró el anuncio: “Gracias, secretario Scott Bessent (...). Argentinos, empieza una nueva era”.

La reacción de los mercados fue positiva. El dólar cotizó al cierre de mercado de Buenos Aires a 1.360 pesos por billete estadounidense, 1,84 % por debajo del cierre del martes.

Tras el apoyo del gobierno de Estados Unidos, Milei elogió sin tapujos a Trump en su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas este miércoles. Ha tomado “decisiones difíciles” para evitar una “catástrofe global”, mencionó.

“Permite ganar tiempo”: reacciones en Argentina tras las movidas de Trump

Una “swap line” es formalmente un intercambio de monedas entre bancos centrales, pero en el caso de Estados Unidos a Argentina, un país sometido a una gran presión en los mercados, es una línea de financiamiento en dólares provisional y de rápido acceso que Washington le concede para evitar que el peso caiga.

La deuda primaria es la que emite el Gobierno para recaudar dinero inmediatamente, mediante bonos o letras, mientras que la deuda secundaria es la que ya fue emitida, y que es intercambiada por inversores, públicos o privados.

“El Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a comprar bonos en dólares de Argentina y lo hará según lo requieran las condiciones. También estamos preparados para otorgar un crédito importante (...), a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, y hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”, dijo en X Bessent.

Argentina vive una delicada situación económica a causa de los reveses electorales y políticos del gobierno en el Congreso, que han puesto a Milei contra las cuerdas. El swap “no resuelve los problemas, pero sí saca la presión, la urgencia de estos próximos días”, dijo el economista Martín Kalos, director de EPyCA consultores, y permite “ganar tiempo para corregir problemas”. Sin embargo, advirtió que “hay que ver cuáles son las condiciones políticas y financieras” que conlleva el préstamo.

El “respaldo poco común” de Trump a Milei

El estadounidense le dio su apoyo público al argentino el martes en una reunión entre ambos al margen de la Asamblea General de la ONU. Él le “ha otorgado un respaldo poco común a un responsable extranjero, para demostrar su confianza en los planes económicos de su gobierno”, aseguró Bessent.

Argentina anunció el lunes una exención de impuestos a la exportación de granos y de carne bovina y aviar, para generar una mayor entrada de dólares. El gobierno de Milei apuesta con esta medida a que agricultores y ganaderos se vean estimulados a vender dólares antes de las legislativas nacionales del 26 de octubre. Para ello, la estrategia regirá hasta el día 31 de ese mismo mes, según el decreto publicado este lunes.

Argentina firmó en abril un acuerdo con el FMI por US$ 20.000 millones. Es el mayor deudor del organismo internacional, que ya le había otorgado US$ 56.000 millones en 2018.

