Retiran una estatua de Trump y Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio de EE. UU.

Una estatua que mostraba al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomado de la mano de Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, fue retirada del National Mall, en Washington. Aunque la pieza contaba con un permiso del Servicio de Parques Nacionales para permanecer en su ubicación frente al Capitolio hasta las 8:00 p. m. del domingo, fue removida de allí.

La Policía de Parques de Estados Unidos dijo en un comunicado que, junto con el Servicio de Parques Nacionales, retiró la estatua la madrugada del miércoles porque no cumplía con una licencia. La pieza de bronce de 3,6 metros de altura, pintada con aerosol y titulada Mejores amigos para siempre, tenía una placa en su base que decía: “Celebramos el vínculo duradero entre el presidente y su ‘mejor amigo’”.

Varios transeúntes pudieron fotografiarla en medio del escándalo que ha provocado la decisión del Gobierno de no dar a conocer los archivos Epstein y de la reciente revelación sobre una supuesta nota de cumpleaños que el republicano le envió hace varios años al hoy fallecido, aunque Trump lo ha negado en reiteradas ocasiones.

La efímera instalación fue la más reciente de una serie de estatuas satíricas que han aparecido en Washington desde octubre de 2024. Por ejemplo, en junio se vio una que incluía declaraciones de apoyo a Trump por parte de líderes autoritarios, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el norcoreano Kim Jong-un.

“Fue deprimente. Vine aquí específicamente para ver la estatua”, dijo ante The Washington Post Nigel Collie, de 68 años, quien estaba de visita desde Portland, Oregon: “Es otro indicio del deterioro de la libertad de expresión”. Por su parte, Sara Daimes declaró ante el mismo medio: “Le doy mucho crédito a la persona o grupo que las está haciendo”.

No se sabe mucho de la agrupación detrás de esta pieza, pero sí de la reacción de la Casa Blanca ante la estatua. En un correo, citado por dicho portal periodístico estadounidense, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, escribió: “Los demócratas, los medios de comunicación y la organización que malgasta su dinero en esta estatua sabían de Epstein y sus víctimas durante años, y no hicieron nada para ayudarlos, mientras el presidente Trump exigía transparencia, y ahora la cumple con miles de páginas de documentos”.

