Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
América

Esto respondió Estados Unidos al discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU

Con una declaración corta, el Departamento de Estado dio a conocer su postura frente a las críticas que el líder colombiano hizo sobre Trump y su política antidrogas en las Naciones Unidas. Lo dicho por él terminó en la salida de la delegación estadounidense del recinto.

Redacción Mundo
24 de septiembre de 2025 - 09:34 p. m.
El presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea General de la ONU.
El presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea General de la ONU.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de que la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas optó por retirarse de la Asamblea General durante la intervención del presidente colombiano, Gustavo Petro, el Departamento de Estado dio una explicación bastante corta con respecto a lo dicho por el mandatario: “Las acciones de ayer hablan por sí solas”. Así lo informó el periodista Juan Camilo Merlano a través de su cuenta de X.

Mientras que el ocupante del Palacio de Nariño dijo ante el órgano de la ONU que “no sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”, se vio a los funcionarios estadounidenses salir del recinto.

Vínculos relacionados

Sube el precio de la visa de EE. UU.: esta es la fecha de inicio de la nueva tarifa
Trump dijo ante la ONU que ha puesto fin a 7 guerras, ¿qué tan cierto es?
Padres de colombianos presos en Venezuela: “Esto es un secuestro”

Esta reacción ocurrió en medio de los roces que han tenido Petro y el republicano en los últimos meses, pero sobre todo después de conocer que Washington considera que Colombia no ha cumplido con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, antes de ver esa reacción del grupo estadounidense, el mandatario colombiano se presentó ante la audiencia de la ONU “como un presidente descertificado por el mismo Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo”.

Petro también sugirió que políticos colombianos con nexos con el narcotráfico serían aliados de la administración estadounidense: “Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida de Estados Unidos, y ahora aliados al gobierno de Trump”.

En su discurso agregó que “la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos”, sino para “dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación”. Además, denunció la ofensiva militar en el mar Caribe.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

El mundo hoy

últimas noticias en el mundo

noticias hoy

últimas noticias

América

Estados Unidos

Donald Trump

Gustavo Petro

ONU

Cocaína

Narcotráfico

Colombia

Venezuela

 

Belcebú(10227)Hace 3 minutos
Es un completo charlatán sobre la paz y ahora se declara comandante cósmico de un imaginario ejercito internacional que protagonizaría la tercera guerra mundial para salvar a Gaza, pero es incapáz de derrotar a los grupos armados ilegales que se ponen de ruana a Colombia.
José Luis Velásquez(77991)Hace 7 minutos
Con Petro pasa una cosa: así como Chávez, dice muchas verdades. Así como Chávez, es un inepto autoritario y que lleva al país por una senda destructiva. Sí es cierto que USA es un imperio que no mira la espiga en su ojo. Sí, es cierto que Trump es un HdP. Pero eso no le quita a Petro lo mal presidente y lo inefectivo.
Gilberto R.M.(54899)Hace 17 minutos
Justo ahora - Acciones del Mensaje. Jamás había habido un Presidente con los suficientes pantalones para encarar al Amo del Norte. ! Qué orgulloso me siento de haber dado mi voto X Mr. PTROSKY. . . ¡
Jorge López(60581)Hace 22 minutos
Petro es un inepto, un discapacitado mental que lo único que hace bien es casar pleitos y entregarle el país a Irán y a Venezuela, Es una vergüenza su precario nivel de capacidad intelectual, solo útil al mediocre cuyo máximo ideal es la destrucción.
humberto jaramillo(12832)Hace 58 minutos
arrogancia es todo lo que hay para decir en contestación a lo dicho por Rubio. Son los hechos: descertificación personal y negación a escuchar
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.