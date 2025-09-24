Esto respondió Estados Unidos al discurso de Petro en la Asamblea General de la ONU

El presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia

Luego de que la delegación de Estados Unidos ante las Naciones Unidas optó por retirarse de la Asamblea General durante la intervención del presidente colombiano, Gustavo Petro, el Departamento de Estado dio una explicación bastante corta con respecto a lo dicho por el mandatario: “Las acciones de ayer hablan por sí solas”. Así lo informó el periodista Juan Camilo Merlano a través de su cuenta de X.

La reacción de EEUU a los 41 minutos de discurso del presidente Petro de anoche, son dos líneas:



“Las acciones de nuestra delegación de ayer hablan por sí solas”



La delegación se salió mientras Petro hablaba. pic.twitter.com/o8njFweUqM — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) September 24, 2025

Mientras que el ocupante del Palacio de Nariño dijo ante el órgano de la ONU que “no sé si Trump sepa que su política exterior hacia Colombia, Venezuela y el Caribe es asesorada por colombianos que son aliados políticos de la mafia de la cocaína”, se vio a los funcionarios estadounidenses salir del recinto.

Esta reacción ocurrió en medio de los roces que han tenido Petro y el republicano en los últimos meses, pero sobre todo después de conocer que Washington considera que Colombia no ha cumplido con sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico. De hecho, antes de ver esa reacción del grupo estadounidense, el mandatario colombiano se presentó ante la audiencia de la ONU “como un presidente descertificado por el mismo Trump, sin que él tuviera ningún derecho a hacerlo”.

La delegación norteamericana abandona el recinto de la ONU cuando @petrogustavo habla sobre la política antidrogas de EEUU. Se niegan a escuchar sobre su propio fracaso en la prevención del consumo interno. Les duelen sus verdades.pic.twitter.com/7OhcxoBFqA — Jurista Antiuribista ⚖️ (@JAntiuribista) September 23, 2025

Petro también sugirió que políticos colombianos con nexos con el narcotráfico serían aliados de la administración estadounidense: “Las masacres fueron hechas en Colombia por políticos que eran senadores, presidentes, ministros, sobornados por la mafia colombiana del narcotráfico, aliados al mismo tiempo a la extrema derecha de la Florida de Estados Unidos, y ahora aliados al gobierno de Trump”.

En su discurso agregó que “la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos”, sino para “dominar los pueblos del sur en general. No mira la droga, mira el poder y la dominación”. Además, denunció la ofensiva militar en el mar Caribe.

