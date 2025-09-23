Sube el precio de la visa de EE. UU.: esta es la fecha de inicio de la nueva tarifa

Según estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2024 se emitieron visas de no inmigrante a unos 11 millones de visitantes. Foto: Agencia AFP

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se espera que, a partir del próximo 1.º de octubre, todos aquellos que apliquen para obtener una visa estadounidense de no inmigrante paguen una tarifa diferente a la que se conoce hasta ahora. Se trata de una “Visa Integrity Fee” de US$ 250, que fue aprobada en la ley de presupuesto del presidente Donald Trump, conocida como “One Big Beautiful Bill Act”.

Tras esa decisión, la visa para viajar a Estados Unidos por motivos de turismo y negocios, estudio, intercambio cultural y trabajo temporal, pasará de costar US$ 185 a US$ 435, lo que equivale casi a $ 1′700.000.

¿Cómo funciona la nueva tarifa de Trump para la visa estadounidense?

Los US$ 250 adicionales funcionarán como un depósito que se le será exigido a quienes se acerquen al cuerpo diplomático estadounidense para pedir el documento de acceso al país. Para recuperar ese monto, el extranjero deberá cumplir tres condiciones:

No exceder el tiempo de estadía autorizado.

No trabajar de forma ilegal.

Abandonar el país en un plazo máximo de cinco días tras el vencimiento o cambiar su estatus migratorio dentro del marco legal.

Quienes no cumplan con esos requisitos perderán el reembolso de su dinero, que irá directamente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se espera que la medida entre en vigor con el inicio del año fiscal estadounidense. Vale aclarar que la devolución del dinero dependerá de procesos administrativos que aún requieren coordinación entre distintas entidades y que aquellas personas que tengan su cita antes del 1.º de octubre no estarán sometidas a esas modificaciones.

Según estadísticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, en 2024 se emitieron visas de no inmigrante a unos 11 millones de visitantes. Aquellos que vienen de países que participan en el programa de exención de visa, que incluye a la mayor parte de Europa, además de a Australia, Chile, Israel, Japón, Catar, Corea del Sur y el Reino Unido, entre otros, no estarán sujetos al pago de la tasa. La mayoría de los visitantes canadienses tampoco se verán afectados.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com