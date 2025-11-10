Arrestos falsos del gobierno Trump: no eran capos del narcotráfico, sino adictos

Imagen de referencia de un funcionario de la DEA. Foto: EFE - WILL OLIVER

La arremetida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los carteles de la droga llevó a que en New Hampshire se llevaran a cabo unos arrestos falsos, según reveló una investigación del Boston Globe. El medio estadounidense detalló que muchos de los detenidos en un gran operativo contra el narcotráfico fueron, realmente, adictos que luego fueron liberados.

En agosto, agentes federales fuertemente armados y policías locales realizaron unas redadas tras las cuales, según las autoridades, se incautaron más de 225 kilos de drogas y se capturaron cerca de 200 miembros del Cartel de Sinaloa. Fue Jarod Forget, agente especial a cargo de la división de Nueva Inglaterra de la Administración de Control de Drogas, quien informó que la operación “llevó al arresto de 171 miembros del cartel” en toda la región. Él los describió como arrestos “de alto nivel”.

Un trabajo del Boston Globe mostró que muchos de los objetivos de la DEA fueron adictos, pequeños traficantes, ladrones de tiendas e individuos que vivían en campamentos de personas sin hogar. La investigación del grupo Spotlight, tras la revisión de más de 1.650 páginas de documentos judiciales, 50 solicitudes de acceso a información pública y entrevistas, mostró que el Gobierno tergiversó lo sucedido, justo cuando buscaba justificar su ofensiva militar en el Caribe, que en días recientes se ha extendido al Pacífico. Es decir, la mayoría de los detenidos identificados por la prensa fueron víctimas de la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

Tres funcionarios policiales con conocimiento de la operación en Nueva Inglaterra —bautizada por la DEA en redes sociales como #SinaloaCrackdown2025— le dijeron al Globe que las autoridades federales antidroga tergiversaron la naturaleza de la redada. Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones.

A la fecha, Washington ha llevado a cabo al menos 19 ataques aéreos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, los cuales han dejado cerca de 70 víctimas mortales. La semana pasada, Trump atribuyó más de 3.000 detenciones, incluidos sospechosos pertenecientes a varias bandas de narcotráfico conocidas, a un nuevo grupo de trabajo federal que fomenta la cooperación entre las fuerzas del orden federales y locales para combatir a los carteles de la droga. Sus palabras fueron: “Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país. ¿De acuerdo? Vamos a matarlos”.

