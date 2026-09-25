“El presidente Xi y yo entendemos que representamos sistemas distintos, pero los lazos entre nuestros pueblos perduran, y nunca nos habíamos llevado mejor", dijo Trump en su brindis.

Donald Trump quería impresionar a Xi Jinping en la primera visita del líder chino a la Casa Blanca en 11 años con un banquete de Estado para 134 invitados en el Salón Este. Según medios locales, el salón estaba decorado en rojo, el color más auspicioso de la cultura china, y en los dorados que tanto le gustan al republicano.

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Así fue la cena con la que Trump trató de conquistar a Xi Jinping

Xi le devolvió el guiño: si Trump prometió "hacer a Estados Unidos grande otra vez", China está comprometida con su "gran rejuvenecimiento nacional". "Ambos objetivos son ambiciosos y seguramente pueden reforzarse mutuamente", afirmó el mandatario chino.

En los brindis no hubo menciones a las tensiones. Según El País, los asuntos espinosos se trataron antes, en dos reuniones entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng. De allí salieron acuerdos modestos como prorrogar dos meses la tregua comercial que vencía el 10 de noviembre y explorar un mecanismo de comunicación ante incidentes de inteligencia artificial. Que Xi no viajara con empresarios fue una señal de que la cumbre no dejaría grandes resultados.

De acuerdo con la NPR, Melania Trump ayudó a diseñar el menú, servido en la vajilla roja de la presidencia de Ronald Reagan. Hubo crema de calabacín amarillo con hongos silvestres y tocineta crocante, róbalo apanado en ajonjolí con repollo chino y berenjena, y de postre una crema de vainilla con helado de miel de la Casa Blanca.

La cena abrió, además, con el mismo vino que compartieron Zhou Enlai y Richard Nixon durante la visita que, en 1972, restableció las relaciones entre ambos países.

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La lista de invitados parecía un directorio de Silicon Valley. Asistieron Elon Musk, Jeff Bezos, Sundar Pichai, Sam Altman, que firmó autógrafos a su llegada, Michael Dell, Lisa Su y Sergey Brin, además de Bernard Arnault, de Louis Vuitton Moët Hennessy, el mayor conglomerado de artículos de lujo del mundo. Jensen Huang, de Nvidia, también estuvo presente en la mesa principal con Musk y con Peng Liyuan, la esposa de Xi.

El momento más teatral llegó con el regalo. Dos soldados descubrieron una escultura de un águila calva que, según Trump, fue diseñada "en colaboración personal con Melania". Xi no entregó un obsequio en público, pero anunció que dos pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán "en unos días" al Zoológico de Atlanta. Allí reemplazarán a los cuatro ejemplares que regresaron a China en 2024.

Toda la ceremonia contrasta con 2015, cuando Trump, entonces candidato a la presidencia, criticó el despliegue de Barack Obama para recibir a Xi.

"Llevenlos a McDonald’s y vuelvan a la mesa de negociación", dijo, según recordó NPR.

Los dos líderes volverán a verse en noviembre en Shenzhen, durante la cumbre de APEC, y en diciembre en Miami, para el G20.

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