Avión de Air Canada Express choca contra camión en Nueva York y deja dos muertos

Servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente de un avión de Air Canada en el Aeropuerto Internacional LaGuardia, en el distrito de Queens, Nueva York, Estados Unidos, el 23 de marzo de 2026. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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El choque de un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York el domingo por la noche dejó dos muertos y decenas de heridos, y obligó a suspender el tráfico aéreo, informaron las autoridades este lunes.

El piloto y el copiloto fallecieron en el accidente, informó Kathryn Garcia, directora de la autoridad portuaria de la ciudad, en una conferencia de prensa.

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Cuarenta y una personas fueron trasladadas al hospital, algunas con “heridas graves”, aunque 32 ya han recibido el alta, señaló Garcia.

Dos agentes de rescate de aeronaves y extinción de incendios permanecen en el hospital en “estado estable y sin lesiones que pongan en peligro su vida”, añadió. “Han podido hablar y estamos notificando a sus familias”.

Imágenes de la AFP muestran los daños sufridos en la punta y la zona de cabina del avión de Air Canada Express que había llegado procedente de Montreal, en la pista del aeropuerto.

El avión, un CRJ-900 operado por Jazz Aviation, socio regional de la empresa canadiense, golpeó el camión de bomberos alrededor de las 9:40 p.m. del domingo que estaba atendiendo otro incidente, indicó la autoridad portuaria de Nueva York.

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Según una lista preliminar de pasajeros, cuatro de las 76 personas a bordo del avión eran tripulantes, indicó Jazz Aviation en un comunicado.

La autoridad portuaria señaló que el aeropuerto permanecería cerrado hasta al menos las 2:00 p.m. hora local “para permitir una investigación exhaustiva”.

Cancelaciones y cierres

Según la plataforma de rastreo de vuelos FlightRadar24, el avión “transitaba por la pista cuando golpeó” al vehículo de rescate al cruzarse en su camino.

La autoridad de manejo de emergencias de Nueva York advirtió que habría “cancelaciones, cierres de carretera (y) atrasos en el tráfico” cerca del aeropuerto.

“Usen rutas alternativas”, urgió en X.

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El suceso ocurrió en momentos en que LaGuardia enfrentaba interrupciones en sus vuelos debido al mal tiempo, dijo la terminal el domingo en X.

Weather conditions have caused LGA Airport flight disruptions. Check with your airline to determine the status of your flight. — LaGuardia Airport (@LGAairport) March 17, 2026

Además, los pasajeros tienen que hacer largas filas en el control de seguridad debido a un problema de financiamiento de la agencia estadounidense encargada de la seguridad aeroportuaria.

LaGuardia, situado en el barrio neoyorquino de Queens, es el tercer aeropuerto más transitado de Nueva York y atendió a 33,5 millones de pasajeros en 2024, según datos de la autoridad portuaria.

La terminal fue sometida en 2024 a una renovación valorada en USD 8.000 millones para mejorar su envejecida infraestructura, con terminales y pistas nuevas.

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