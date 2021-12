Ayer fue España, hoy son Australia y Francia: el coronavirus está batiendo récord

Aunque los casos de coronavirus han aumentado en Australia, el número de fallecidos no muestra este mismo comportamiento, o por lo menos no al mismo ritmo. Foto: Mohammad Farooq - Agencia AFP

España fue noticia con el máximo nivel de casos positivos de coronavirus reportados en un día, alcanzando 49.823 contagios diarios. Hoy, son Australia y Francia los que baten un nuevo récord, con más de 4.100 y 54.200 contagios al día, respectivamente.

Según informa Reuters, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, descartó un cierre navideño, diciendo que los hospitales estaban lidiando bien con un aumento récord de casos de COVID-19, impulsado por la variante ómicron. “A pesar de este aumento de casos, los hospitales y los sistemas de salud permanecen en una posición sólida, pero, por supuesto, serán probados”, dijo el mandatario, después de una reunión de emergencia del gabinete.

Ahora bien, aunque los casos han aumentado, el número de fallecidos no muestra este mismo comportamiento, o por lo menos no al mismo ritmo, tal cual se informó en el caso español. Las cifras recopiladas por Our World in Data dan cuenta de ello: el país ha registrado 0.25 muertos por cada millón de habitantes.

En medio de dicho panorama, Morrison aseguró que, dada la época navideña y de fin de año, el gobierno no aplicará restricciones. “Los australianos han trabajado muy duro para tener esta Navidad juntos y queremos proteger eso. Una de las cosas que acordamos hoy es que no volveremos a los encierros. No queremos volver a los encierros”, a lo que agregó que la limitación del contagio recae en la responsabilidad personal de cada ciudadano. Según indicó, no habrá un mandato nacional para el uso de tapabocas en interiores, a pesar de que se recomienda el uso de ellos.

Cabe recordar que, según datos del portal citado anteriormente, Australia tiene al 75.95 % de su población totalmente vacunada. Ahora bien, el país también ha vivido jornadas de manifestaciones en contra de la inmunización. Tan solo hace dos semanas, miles de personas protestaron frente a la obligatoriedad de la vacunación, instaurada por el gobierno. Por ejemplo, el estado de Victoria ha dicho que el esquema completo es requisito para entrar a la mayoría de locales y centros de trabajo. Por su parte, Melbourne, que se convirtió el pasado octubre en la ciudad del mundo con más días acumulados bajo confinamiento estricto, penalizará a aquellas personas que opten por no vacunarse.

Francia

Según reporta Reuters, el país europeo alcanza cada día un nuevo máximo, reportando 54.200 casos diarios. En este caso se repite la misma tendencia: el número de fallecidos, aunque experimenta un leve aumento, no incrementa al ritmo de las infecciones, así lo muestran las cifras de Our World in Data, pues si bien se sabe que hay 802.72 contagios confirmados por cada millón de habitantes, se han registrado 2.35 muertes por cada millón de personas.

Al igual que el primer ministro australiano, el ministro de Salud francés, Olivier Véran, advirtió que, por el momento, no se están contemplando nuevas restricciones, aunque todas las opciones están sobre la mesa.

