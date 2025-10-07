Balacera contra Daniel Noboa: el presidente de Ecuador resulta ileso durante protestas

Esta foto entregada por la Presidencia de Ecuador muestra al presidente Daniel Noboa junto a uno de los vehículos de la caravana en la que viajaba cuando fue atacada a tiros en Cañar, Ecuador, el 7 de octubre de 2025. Foto: AFP - HANDOUT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, resultó ileso de un ataque a balazos contra el vehículo en el que viajaba el martes por el sur del país, en medio de protestas indígenas en rechazo a su gobierno, informó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.

🔑Las claves del ataque en contra de Noboa (por si tiene afán)

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, salió ileso tras un ataque armado contra su caravana en el sur de Ecuador.

El ataque ocurrió en Cañar cuando manifestantes lanzaron piedras y disparos contra los vehículos presidenciales.

Las protestas indígenas se intensificaron por la eliminación del subsidio al diésel y el alza de su precio.

El gobierno denunció el hecho como tentativa de asesinato contra el presidente.

Las movilizaciones dejan un indígena muerto, más de 150 heridos y cerca de 100 detenidos.

“Aparecieron 500 personas y le estuvieron lanzando piedras (a la caravana) y, obviamente, también hay signos de bala en el carro del presidente”, dijo Manzano a la prensa y aseguró que el mandatario salió ileso.

Le recomendamos: EE. UU. le pidió a sus ciudadanos evitar las protestas en Colombia: “Pueden ser violentas”

Videos difundidos por la presidencia muestran la escena desde el interior de uno de los vehículos cuando varios objetos chocan contra los vidrios y alguien al interior grita “agachen la cabeza”.

Otras imágenes del exterior muestran a un grupo de manifestantes, algunos de ellos indígenas con trajes tradicionales, que lanzan piedras y palos contra la caravana que pasa por la carretera seguida de una tanqueta y en medio del sonido de sirenas.

Los vehículos fueron atacados cuando se trasladaban hacia la localidad andina de Cañar (sur) y luego Noboa participó de un acto público en Cuenca.

En esa ciudad el presidente mostró su rechazo a lo ocurrido: “Esas agresiones no se aceptan en el nuevo Ecuador. La ley aplica para todos. (...) No vamos a permitir que un poco (algunos, ndlr) de vándalos eviten que trabajemos por ustedes”.

También le podría interesar: Lo que se sabe de un derrumbe parcial de un edificio en Madrid, España

Desde el 22 de setiembre Noboa enfrenta protestas, con el bloqueo de vías en varias provincias por parte de la mayor organización de pueblos originarios del país (Conaie), en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1,80 a 2,80 dólares el galón.

Las manifestaciones dejan un indígena fallecido por impactos de balas, unos 150 heridos entre civiles, militares y policías, y un centenar de detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.

Manzano señaló que el gobierno presentó una denuncia por “tentativa de asesinato” contra Noboa.

El mandatario “está haciendo su agenda con normalidad”, añadió.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com