Bolsonaro denuncia intimidación para entregar su pasaporte luego de su derrota frente a Lula

Flávio Bolsonaro, derrotado el domingo en las elecciones presidenciales de Brasil por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, informó este lunes que la justicia le prohibió salir del país. Por decisión de un juez, "fui intimado (por la policía) a entregar mis pasaportes", dijo el senador en un video. Se trata de un "intento de intimidarme", agregó: "Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración".

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El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro perdió el balotaje presidencial ante Lula por una diferencia de casi cuatro puntos porcentuales. Flávio Bolsonaro es investigado por la policía por sospechas de corrupción y lavado de dinero en la financiación de un film biográfico sobre su padre, titulado Dark Horse.

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Él niega cualquier irregularidad. Aseguró que la decisión de retenerle el pasaporte se debe a una declaración de su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, radicado en Estados Unidos, de que debía salir del país en caso de que perdiera la elección: "Yo nunca dije eso. ¿Eso es motivo para quitarme el pasaporte?", cuestionó el excandidato. También se le escuchó decir que liderará la oposición al gobierno del líder de los trabajadores: "Para resistir al caos, voy a organizar la oposición", afirmó en el video de este lunes.

Lo que dijo el partido de Bolsonaro tras perder las elecciones

El Partido Liberal, que respaldó la candidatura del hijo del exmandatario brasileño, divulgó un comunicado a través de redes sociales en el que ratificó los resultados obtenidos el domingo en las urnas. El presidente de la agrupación, Valdemar Costa Neto, reconoció la victoria del líder de los trabajadores: "Reconocemos el resultado de la elección presidencial, proclamado por el Tribunal Superior Electoral. Flávio Bolsonaro ganó en la primera vuelta, con una ventaja de 2,2 millones de votos. Sin embargo, en la segunda vuelta el resultado fue diferente, en un escenario marcado por medidas fuertemente electoralistas, con impacto económico y social".

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Ahora bien, el partido reconoció que aún tiene fuerza: "Hemos obtenido una representación histórica (…), es una demostración de la fuerza del partido y de la confianza que tienen millones de brasileños en las ideas que defendemos". Y es que tendrá las mayores bancadas del Congreso, con 29 senadores y 121 diputados federales. Además, Costa Neto se adhirió a las críticas expuestas por Bolsonaro tras la extensión de la jornada de votación: "Hay que esclarecer los cuestionamientos debidamente, como parte de un debate político equilibrado y democrático. Seguiremos acompañando con datos y buscando respuestas con responsabilidad, transparencia y respeto a las instituciones". A la par, cuestionó el aumento del presupuesto de políticas sociales en las semanas previas a los comicios.

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