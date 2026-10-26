Trump espera que Delcy Rodríguez deje la presidencia de Venezuela en 2027

"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez…

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, apoya una hoja de ruta para lograr la renovación de organismos clave en Venezuela, como el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, lo que debería llevar a Delcy Rodríguez a declarar vacante la presidencia y a abrir un plazo de seis meses para la convocatoria de elecciones.

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"Una vez que se establezcan esas dos cosas, el nuevo TSJ a finales de este año y el nuevo CNE poco después, y ese trabajo ya ha comenzado, entonces Rodríguez debería "declarar vacante permanente en la presidencia", explicó un alto funcionario del Departamento de Estado en una rueda de prensa telefónica.

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La fuente subrayó que la declaración de una falta absoluta en la presidencia activa, bajo la actual legislación venezolana, supone un período de seis meses para que se celebren nuevas elecciones. Los plazos están más o menos en línea con lo dicho públicamente por Dinorah Figuera, la dirigente opositora que encabeza la delegación de la Asamblea Nacional elegida en 2015 en las actuales conversaciones con el chavismo, quien ha planteado tener un nuevo TSJ antes de que termine el año y la renovación del CNE, aunque sin precisar fecha para esto último.

El funcionario estadounidense insistió en la llamda en que la administración Trump va a trabajar para garantizar que las negociaciones y las reformas resultantes deparen una convocatoria electoral. "Como gobierno, debemos utilizar nuestra capacidad de influencia sobre las autoridades interinas para garantizar que este proceso siga avanzando de manera responsable. Nuestro objetivo es lograr unas elecciones (en Venezuela) en las que, una vez celebradas, la parte perdedora reconozca que el proceso fue justo", explicó. Algunas voces han criticado la aparente lentitud para un proceso de transición en el país caribeño tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Washington, que ha trazado un plan en tres fases y ha pedido paciencia para la celebración de comicios.

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En una rueda de prensa telefónica, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que la infraestructura electoral venezolana fue diseñada para amañar las elecciones y, por lo tanto, debe ser reemplazada rápidamente antes de que se puedan celebrar comicios válidos. Esta conversación, según detalló Reuters, se dio un día después de que la opositora María Corina Machado regresara al país. "Creo que estamos logrando un progreso real en ese sentido", mencionó Rubio: "Pero si alguien intenta descarrilar ese proceso, le está haciendo un gran daño a Venezuela".

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A su parecer, el sistema electoral venezolano se creó para manipular las elecciones, razón por la cual debe cambiarse rápidamente. Ahora bien, no dio una fecha exacta para la realización de los comicios, pero sí aseguró que el gobierno interino de Delcy Rodríguez estaba al tanto de que la opositora debía poder regresar a su país sin ningún problema. Dijo, entonces, que la única vez que le habló a ella para desincentivarla de hacerlo fue cuando ocurrió el doble terremoto. En palabras del secretario de Estado: "Sabemos muy bien que ella quería regresar. Y lo único que puedo decirles al respecto es que (…) hablamos con las autoridades provisionales y simplemente les dijimos: ‘Ella debería poder volver con total tranquilidad'".

Añadió: "Y ellos nos respondieron que ella podía aterrizar en el aeropuerto si así lo deseaba, y transmitimos esa información a su equipo". Ahora bien, al respecto, Rodríguez mencionó que Machado "pudo evitar el show". Afirmó ante la prensa local, además, que le es "indiferente" cómo ingresó al país: "Muchas personas beneficiarias de la ley de amnistía han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias de los aeropuertos".

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