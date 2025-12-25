Bolsonaro, expresidente de Brasil, fue operado “con éxito” de una hernia

En septiembre, la Corte Suprema halló culpable a Jair Bolsonaro de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: EFE - Andre Borges

El expresidente brasileño, Jair Bolsonaro, que purga una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado “con éxito” para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

En prisión desde finales de noviembre, él, de 70 años, salió por primera vez de su detención el miércoles para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado este jueves.

“¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, anunció Michelle en una publicación de Instagram.

El procedimiento tardó casi cuatro horas y el exmandatario deberá permanecer internado entre cinco y siete días más, según informaron sus médicos la víspera.

El expresidente sufre secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en 2018, que requirió varias cirugías mayores.

En septiembre, la Corte Suprema lo halló culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva. La trama fracasó por falta de apoyo de altos mandos militares.

Tras el encarcelamiento de Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, su hijo mayor, anunció su candidatura a las presidenciales de octubre de 2026, al asegurar que su padre lo eligió como sucesor. Este heredero político podría enfrentar en las urnas a Lula, quien ya ha mencionado su intención de buscar un cuarto mandato.

Bolsonaro confirmó la candidatura presidencial de su hijo

Este jueves, Flávio Bolsonaro estuvo en el hospital antes de la cirugía y leyó ante unos periodistas una carta escrita a mano y firmada por su padre.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de indicar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República”, se lee en el texto.

Se trata del primer mensaje público de Jair Bolsonaro en varios meses. El mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas tiene prohibido expresarse en redes sociales o medios de comunicación, salvo previa autorización judicial.

Según Flávio Bolsonaro, la misiva busca aclarar cualquier “duda” sobre el respaldo de su padre a su candidatura presidencial: “Muchas personas dicen que no lo habían oído de su propia boca o que no habían visto una carta firmada por él. Yo creo que esto aquí despeja cualquier sombra de duda”.

La de este jueves es la octava cirugía a la que su padre es sometido luego del atentado de 2018. Ahora, los médicos evaluarán si Jair Bolsonaro puede someterse a un procedimiento adicional: el bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, por un hipo recurrente.

Bolsonaro estuvo en arresto domiciliario preventivo entre agosto y noviembre. Ingresó a prisión unos días antes de lo previsto debido a que trató de dañar su tobillera electrónica con un soldador.

Una vez reciba el alta médica, deberá volver a la habitación pequeña con frigobar, aire acondicionado y un televisor donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

Por lo menos dos agentes de la Policía vigilarán la puerta de la habitación del exmandatario en el hospital, según una orden judicial. Durante su estadía en el centro médico estará acompañado de Michelle Bolsonaro y sus hijos están autorizados a visitarlo.

