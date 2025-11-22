Bolsonaro fue detenido por riesgo de fuga en vísperas de iniciar su condena

Fotografía de archivo del 14 de septiembre de 2025 que muestra al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su salida del hospital DF Star, en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue detenido este sábado 22 de noviembre para prevenir un posible “intento de fuga”, las autoridades llegaron a su residencia a tan solo unos días de que iniciara su condena por liderar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro fue detenido de forma preventiva en su residencia en Brasilia por riesgo de fuga, según la Policía Federal y el Supremo Tribunal Federal.

La orden no implica el inicio inmediato de su condena , que se esperaba ejecutar en las próximas semanas tras el rechazo de sus primeras apelaciones.

Su hijo Flávio Bolsonaro y sus abogados denunciaron la operación, alegando problemas de salud y negando cualquier intento de escape.

El Supremo afirmó que Bolsonaro convocó manifestaciones que podían facilitar una fuga y que intentó manipular su brazalete electrónico.

El expresidente enfrenta una condena de 27 años por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones frente a Lula da Silva.

La Policía Federal informó mediante un comunicado que ejecutó una orden de detención preventiva, solicitada por la propia institución y avalada por el Supremo Tribunal Federal, según reportó CNN Brasil. El expresidente Jair Bolsonaro fue arrestado en su residencia en Brasilia, donde permanece bajo custodia policial.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, condenó la operación, haciendo énfasis en los “recientes informes sobre problemas de salud” de su padre y pidió a la ciudadanía a “luchar” por el restablecimiento de la democracia en Brasil.

Por su parte, los abogados de Bolsonaro anunciaron que apelarán la detención y negaron que el expresidente haya intentado escapar. En un comunicado señalaron: “El expresidente fue detenido en su domicilio, portando un dispositivo electrónico de vigilancia en el tobillo y bajo supervisión policial. Además, su salud es delicada y esta detención podría poner en riesgo su vida”.

El Supremo Tribunal Federal argumentó que contaba con información acerca de la “convocatoria de simpatizantes”, un llamado del expresidente a sus seguidores para manifestarse en las calles en su apoyo. Las autoridades señalaron que esta concentración podría significar una “alta probabilidad de fuga”, dado que las manifestaciones podrían ampliarse y prolongarse por varios días, provocando “consecuencias impredecibles”.

Asimismo, el tribunal indicó: “La información confirma la intención del condenado de manipular el dispositivo electrónico para facilitar su fuga, aprovechando la confusión generada por las manifestaciones”, según informó CNN.

Medios locales reportaron que la orden de prisión preventiva, emitida este sábado, no marca el inicio inmediato del cumplimiento de la condena, proceso que se esperaba llevar a cabo en las próximas semanas tras el rechazo del Supremo Tribunal Federal a los primeros recursos de apelación contra la sentencia.

👉 ¿Cuál es la sentencia de Bolsonaro?

Jair Bolsonaro, quien fue presidente de Brasil desde 2019 hasta 2022, recibió este año una condena de 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras perder las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde agosto, Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario en su residencia en Brasilia, vigilado electrónicamente, mientras esperaba el inicio del cumplimiento de su condena. Sus abogados han solicitado que cumpliera la pena en casa debido a su delicado estado de salud, según la BBC.

