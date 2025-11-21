El flujo de petróleo ruso hacia Venezuela fue bloqueado por un buque de guerra de EE. UU.

Fotografía del destructor USS Stockdale de la Marina de Estados Unidos en el puerto de Balboa, en Ciudad de Panamá. Foto: EFE - Bienvenido Velasco

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un petrolero ruso sancionado, que se dirigía a Venezuela cargado de combustible, tuvo que desviarse luego de que un buque de guerra estadounidense bloqueara su paso hacia el país caribeño, según el seguimiento de buques efectuado por Bloomberg.

El barco ruso, el Seahorse, se dirigía a Venezuela para entregar un cargamento de combustible el 13 de noviembre cuando se encontró en el camino con un destructor estadounidense, el USS Stockdale. La embarcación, entonces, cambió de rumbo hacia Cuba, mientras que el buque de guerra navegó cerca de las aguas territoriales venezolanas rumbo a Puerto Rico.

Desde ese momento, el petrolero ruso ha intentado acercarse a Venezuela en dos ocasiones, pero en ambas oportunidades ha tenido que devolverse y ha quedado bloqueado en las aguas del mar Caribe.

No están claras las acciones del USS Stockdale frente al Seahorse, y un portavoz del Comando Sur de Estados Unidos declinó hacer comentarios sobre los movimientos de la nave, según Bloomberg. Lo que se sabe es que el buque de guerra llegó a finales de septiembre al Caribe como parte de la ofensiva militar que Washington justifica en una supuesta lucha contra el narcotráfico.

El Seahorse, por su parte, está bajo sanciones del Reino Unido y la Unión Europea, y es uno de los cuatro buques rusos que entregan un combustible llamado nafta a Venezuela. En un movimiento inusual, el buque ruso descargó un cargamento a finales de octubre, viajó a Cuba y trató de devolverse a Venezuela. En ese momento se cruzó con el buque de guerra estadounidense.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com