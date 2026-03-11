Boric le entregó el mando a Kast: así fue la posesión del nuevo presidente de Chile

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, con la banda presidencial puesta, estrecha la mano del mandatario saliente, Gabriel Boric, en el Congreso Nacional en Valparaíso. Foto: AFP - RODRIGO ARANGUA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Chile presenció el cambio de mando presidencial entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. El nuevo mandatario llegó al poder con la idea de implementar un gobierno de emergencia, luego de ganar las elecciones tras una campaña en la que prometió dar solución a las principales preocupaciones ciudadanas: seguridad, migración irregular y economía.

Tras el juramento constitucional, Boric le entregó la banda presidencial a Paulina Núñez, presidenta del Senado, quien se la puso al nuevo mandatario chileno. Acto seguido, sonó el himno nacional.

Boric y Kast llegaron hasta la sede del Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso, para concretar el traspaso del poder presidencial. El mandatario saliente llegó a la sede legislativa en un Ford Galaxie, un carro que es usado por los presidentes en las actividades oficiales. De fondo se escuchó a la gente decir: “Boric, amigo, el pueblo está contigo”. Momentos antes, se vio a Kast desde el palacio de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, junto a su gabinete. Allí se tomó la primera foto oficial antes de asumir el mando.

A la ceremonia asistieron diversas personalidades, como el rey Felipe VI de España, el presidente argentino, Javier Milei, y la líder opositora venezolana, María Corina Machado, entre otras personas más. Sin embargo, algunas figuras políticas chilenas, como Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, no asistieron.

Noticia en desarrollo

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com